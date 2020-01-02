噴漆焚毀美國大使館！上頭指示「尊重政府」　親伊朗示威者全數撤離

▲大批美軍抵達大使館外。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克親伊朗民兵「人民動員」（Hashed al-Shaabi）不滿美軍空襲，在跨年夜包圍美駐巴格達大使館，放火燒毀部分建築，美國總統川普也立刻下令增派750名駐軍。不過，「人民動員」也在當地時間1日宣布，基於對政府主權的尊重，下令示威民眾撤離，目前也幾乎全數撤離完畢。

▲▼示威者砸窗噴漆。（圖／達志影像／美聯社）



「人民動員」1日發出聲明表示，出於對政府主權的尊重，呼籲示威民眾先行撤離，「你們的聲音已經被聽到了。」大部分的民眾在當地時間1日晚間已全數撤離美國大使館，但仍有少部分示威者在安全範圍外搭帳棚過夜。《法新社》指出，遭美軍空襲的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）原本表示會堅守在大使館外，絕對不會撤離，但「真主黨旅」發言人決定依照「上頭指示」，先行帶領民眾撤離。

▲美國大使館內部份建築遭焚毀。（圖／達志影像／美聯社）



華盛頓中東研究所（Middle East Institute）資深研究員斯立姆（Randa Slim）表示，這只是美國與伊拉克交手的第一回合，而這次是「雙方誤判」的結果。伊拉克民兵和美軍都誤以為，他們對彼此的基地展開攻擊，不會被追究，也不會遭到報復。結果伊拉克沒想到美軍會空襲民兵據點，造成至少24人死亡；美軍也沒想到大使館會被包圍焚毀。

▲▼示威者攻擊美國駐伊拉克大使館。（圖／達志影像／美聯社）



川普在推特上發文指出，「美國駐伊拉克大使館在過去幾個小時、現在都安全，我們有很多偉大的戰士、全球殺傷力最強的軍事設備已經立即趕往，我們若有人員喪生或財產損失，伊朗將負全責，付出巨大的代價。」川普也強調，，這不是警告而是威脅。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）日前也將美軍的行動形容成「恐怖行動的證據」，並要求美方停止干涉伊拉克內政，且外國軍隊駐守在該區域只會導致當地緊張情勢升級，要求美方人員離開該區域，「美國對伊拉克領土、伊拉克部隊的軍事侵略，就是恐怖行動的直接證據，（我們政府）對此表達強烈譴責。」

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