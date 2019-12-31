　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒子被偷的骨灰找到了！　竊賊被傷心母感動「哭著打電話」拼命道歉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼賽普勒斯。（圖／視覺中國）

▲爸媽到賽普勒斯的海邊散心，兒子骨灰卻遭人偷走。（圖／資料照／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

波蘭一對夫妻為了達成過世兒子的心願，近來前往賽普勒斯散心時，計畫將對方的骨灰撒在當地的美麗大海中，結果車子卻遭竊，導致放在行李中的兒子骨灰也跟著遺失。傷心的他們日前向竊賊喊話，希望對方能夠歸還骨灰，沒想到對方真的良心發現，哭著和他們連絡。

19歲少年丹尼斯(Dennis Bebnarz) 5個月前因事故不幸身亡，他的父親巴泰克(Bartek Bebnarz)與母親金加(Kinga Bebnarz)，因為知道他生前最喜歡海，便決定飛來賽普勒斯散心，計畫將他的骨灰撒在一個「溫暖又美麗」的地方。金加表示，失去兒子讓他們今年根本無法待在家中過聖誕節，「我們只是想離開，到一個溫暖的地方來結束我們人生中最糟糕的一年。」

巴泰克與金加在海邊用餐後，意外發現車子居然遭人闖入，不但車上行李失竊，更糟糕的是連放在裡面的木盒也跟著失蹤，該木盒裝有兒子的骨灰，上面則刻有對方的名字及出生日期。金加28日痛心找媒體幫忙，「我們只想把盒子找回來，請幫助我們，小偷不需要歸還其他的東西，只需要把盒子還給我們。」

新聞曝光後，這對父母的傷心故事引發大眾關注，當地警方也表示已在進行調查，希望能盡早找到竊賊，如今案情卻有了出人意料的發展，竊賊居然知錯並且主動聯絡。金加表示，他們失望返回所居住的瑞典後，居然在29日晚間接到竊賊哭著打來的電話，對方反覆向他們道歉，並且說出盒子所在的位置，警方後來
果然在一高速公路附近找到了盒子。

兒子的骨灰失而復得，金加表示，她不會怨恨竊賊，但會祈禱希望對方能改變自己的生活，「他其實很有人性，並且有一顆善良的心」，雖然情況一度很糟糕，幸好最後結局是美好的，她與丈夫近日將再次飛往賽普勒斯，以完成灑骨灰的儀式。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
漫威證實「緋紅女巫全宇宙最強」一人打爆薩諾斯！網：超越驚奇隊
怕兒受凍！白髮母抱厚被蹲路邊等　暖警送她回家大驚：已往生火化
名模前妻憔悴正面影片曝！控蔣友柏欠撫養費神隱...素顏沉默現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

相守55年老伴病逝　孫女送「珍藏半世紀情書」讓她淚崩：最好的禮物

男友模仿遊戲節目狂問怪問題　她傻傻作答才發現「自己被求婚了」

想將兒骨灰灑海中竟被「打破車窗」整盒偷走！　父母淚求：把孩子還來

甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

少女遭3男綁架性侵　「男友」竟然是犯人：她看起來比較隨便

路邊站一排比基尼辣妹熱舞　男駕駛停車嚇到：旁邊好多棺材！

超狂劇組潛入營業中IKEA拍床戲！場景全使用現有傢俱　灑狗血情節竟大獲好評

菲律賓黑色耶誕　颱風重創中部增至50死

新毒品之王！「芬太尼+海洛因」成本更低…藥效加倍　恐襲捲亞洲毒市

獸父「釣魚播種」4年！13歲女孩「懷孕7月」急送醫分娩　母慘死獨留子活

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

拍網紅美照So Easy一秒變女神　林進、琳妲靠「美研社」神助攻！

超狂劇組潛入營業中IKEA拍床戲！場景全使用現有傢俱　灑狗血情節竟大獲好評

菲律賓黑色耶誕　颱風重創中部增至50死

新毒品之王！「芬太尼+海洛因」成本更低…藥效加倍　恐襲捲亞洲毒市

獸父「釣魚播種」4年！13歲女孩「懷孕7月」急送醫分娩　母慘死獨留子活

暴風雪車子打滑　60歲婦人「衝出擋風玻璃」全車只有她慘死

路透：中國武力威脅台灣　同時又用政策展現友誼

3女買烤肉險吞「謎樣藍色膠囊」　嘴突傳噁味又吐出「白色大藥丸」！

大選逼近「藍綠各有隱藏困境」　選舉結果牽國際局勢…外媒：中方回應更關鍵！

曹國涉收賄等11項罪名！　南韓檢方今正式起訴前法務部長

兒子被偷的骨灰找到了！　竊賊被傷心母感動「哭著打電話」拼命道歉

反滲透法「瞄準境外敵對勢力」　國台辦回應了

字母哥隔扣拉文二哥張嘴看呆　史上第4位！38歲柯佛生涯三分破2400顆

NFL／愛國者暌違10年掉入外卡賽　烏鴉瞄準超級盃

LEE HI確定掰了待7年YG娛樂！「AOMG製作人」留言相挺

正妹相親慘失右腳　酒駕男硬載出車禍：嫁給我才付醫藥費

《女力》李宣榕「單身32年」夠了！　2019最後一天許願：明年找到愛我的人

AIM-9X在莒光園地亮相！　「發射後鎖定」能力讓攻擊無死角

秉持行善行孝傳家精神　林本源投入志工行列

台大教授被「查水表」　調查局：10月起溯源追查「消滅故宮不實影片」

炒麵吃到一半「背超涼」　轉頭發現「網狀狗臉」偷看超毛！

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

英女遭11人硬上　反被告誣陷定罪

公務員10年來「只打卡不上班」爽領1790萬

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

荷蘭Ella仙氣電眼勾人　網：想增產報國

邋遢女室友裸體煮飯　反罵房東不關門

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

她登山邊玩手機　摔下20層樓高懸崖…哭聲救自己

日產前董事證實飛抵黎巴嫩　發表聲明

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

狠母將5歲女兒裝行李袋2小時悶死

更多熱門

相關新聞

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

高雄市一名何姓婦人被巡邏員警發現拿著棉被就蹲在路旁邊，行跡相當不尋常，上前了解之後發現裡頭有洋蔥，原來這名婦人是因為擔心天氣冷了，怕小兒子凍著了，所以就拿著棉被要幫他取暖，不過就在員警把婦人送回家之後，卻發現婦人小兒子已經往生，白髪人送黑髮人的痛，讓員警也心酸。

與亡母同居中　日男藏屍近2年自首

與亡母同居中　日男藏屍近2年自首

普丁稱波蘭也造成二戰　波蘭總理怒了

普丁稱波蘭也造成二戰　波蘭總理怒了

想將兒骨灰灑海中　竟被整盒偷走

想將兒骨灰灑海中　竟被整盒偷走

砍女友80刀小孩救母也殺　男燒屋滅證

砍女友80刀小孩救母也殺　男燒屋滅證

關鍵字：

骨灰兒子波蘭Bartek BebnarzKinga Bebnarz賽普勒斯

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

國中操場埋屍案　真相遲到16年

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面