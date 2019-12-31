兒子被偷的骨灰找到了！　竊賊被傷心母感動「哭著打電話」拼命道歉

▲爸媽到賽普勒斯的海邊散心，兒子骨灰卻遭人偷走。（圖／資料照／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

波蘭一對夫妻為了達成過世兒子的心願，近來前往賽普勒斯散心時，計畫將對方的骨灰撒在當地的美麗大海中，結果車子卻遭竊，導致放在行李中的兒子骨灰也跟著遺失。傷心的他們日前向竊賊喊話，希望對方能夠歸還骨灰，沒想到對方真的良心發現，哭著和他們連絡。

19歲少年丹尼斯(Dennis Bebnarz) 5個月前因事故不幸身亡，他的父親巴泰克(Bartek Bebnarz)與母親金加(Kinga Bebnarz)，因為知道他生前最喜歡海，便決定飛來賽普勒斯散心，計畫將他的骨灰撒在一個「溫暖又美麗」的地方。金加表示，失去兒子讓他們今年根本無法待在家中過聖誕節，「我們只是想離開，到一個溫暖的地方來結束我們人生中最糟糕的一年。」

巴泰克與金加在海邊用餐後，意外發現車子居然遭人闖入，不但車上行李失竊，更糟糕的是連放在裡面的木盒也跟著失蹤，該木盒裝有兒子的骨灰，上面則刻有對方的名字及出生日期。金加28日痛心找媒體幫忙，「我們只想把盒子找回來，請幫助我們，小偷不需要歸還其他的東西，只需要把盒子還給我們。」

新聞曝光後，這對父母的傷心故事引發大眾關注，當地警方也表示已在進行調查，希望能盡早找到竊賊，如今案情卻有了出人意料的發展，竊賊居然知錯並且主動聯絡。金加表示，他們失望返回所居住的瑞典後，居然在29日晚間接到竊賊哭著打來的電話，對方反覆向他們道歉，並且說出盒子所在的位置，警方後來

果然在一高速公路附近找到了盒子。

兒子的骨灰失而復得，金加表示，她不會怨恨竊賊，但會祈禱希望對方能改變自己的生活，「他其實很有人性，並且有一顆善良的心」，雖然情況一度很糟糕，幸好最後結局是美好的，她與丈夫近日將再次飛往賽普勒斯，以完成灑骨灰的儀式。

Teen's stolen ashes recovered in Cyprus after tearful call from thief https://t.co/4zcbAlUnza — BBC News (UK) (@BBCNews) December 30, 2019

►我該答應女友嗎？

