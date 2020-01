不甩金正恩警告　美軍偵察機再度飛越朝鮮半島上空

▲RC-135W為美國空軍電子偵察機隊主力機型,可捕捉飛彈發射前地面遙測器發出的訊號,分析彈頭軌跡。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

儘管北韓領導人金正恩揚言繼續發展核武,將推新戰略武器,使得朝鮮半島緊張情勢再度升溫,但根據今(2)早消息,美國仍舊持續派出偵察機飛越朝鮮半島上空。只不過,美軍執行偵察任務的確切時間點仍有待確認。

《韓聯社》2日根據追蹤飛機動向的「飛機守望」(Aircraft Spots)消息報導,美軍偵察機RC-135W「鉚接」(Rivet Joint)在南韓上方3.1萬英尺高空執行任務。值得一提的是,過去數日,該機型的偵察機連同EP-3E電子偵察機、RC-135S偵察機執行過多次任務。

JAN 01: USAF RC-135W 62-4130 TORA23 on task over South Korea at 31,000 feet