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不甩金正恩警告　美軍偵察機再度飛越朝鮮半島上空

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▲▼ 美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲RC-135W為美國空軍電子偵察機隊主力機型，可捕捉飛彈發射前地面遙測器發出的訊號，分析彈頭軌跡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

儘管北韓領導人金正恩揚言繼續發展核武，將推新戰略武器，使得朝鮮半島緊張情勢再度升溫，但根據今（2）早消息，美國仍舊持續派出偵察機飛越朝鮮半島上空。只不過，美軍執行偵察任務的確切時間點仍有待確認。

《韓聯社》2日根據追蹤飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）消息報導，美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）在南韓上方3.1萬英尺高空執行任務。值得一提的是，過去數日，該機型的偵察機連同EP-3E電子偵察機、RC-135S偵察機執行過多次任務。

朝中社（KCNA）1日報導，金正恩為建立兩國互信，採取爆破豐溪里核試場、中斷核試與導彈測試等主動的重大措施，但美國卻以美韓聯合軍演、引進尖端武器及加強制裁來回報，因此揚言打破2017年11月中止核武與洲際彈道飛彈（ICBM）試驗的承諾，且全世界將會在不久的將來看到北韓全新的戰略武器。

分析指出，「新戰略武器」的真面目尚未揭曉，但普遍被指為可搭載核武的洲際彈道飛彈、核潛艦或戰略轟炸機等。

►北韓將擁「新戰略武器」！金正恩狂批美國拖時間　揚言重啟核試
►無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

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