世界經濟論壇本月登場　白宮官員私下證實：川普會參加

▲川普上一次出席世界經濟論壇為2018年，2019年因聯邦政府停擺取消行程。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）21日登場，白宮1日證實，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將率團前往瑞士參加，商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）等人也會隨行。外傳川普也會到場，料屆時將成為一大關注焦點。

世界經濟論壇本月21日至24日在瑞士登場。上月17日，路透掌握川普計畫出席的消息，儘管近期彈劾案影響讓他的行程出現變數，但白宮官員周三私下透露，川普將會出席論壇。

根據白宮新聞稿，除了梅努欽、羅斯、庫許納等人外，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、白宮高階顧問伊凡卡（Ivanka Trump）、白宮副幕僚長李德爾（Christopher Liddell）及國務院國務次卿克拉奇（Keith Krach）都將隨行出席。

事實上，川普2019年曾因聯邦政府停擺，取消整個美國代表團前往瑞士的行程。不過，川普並不是去年唯一一位沒有出席論壇的領袖，英國時任首相梅伊（Theresa May）因脫歐事務取消行程，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則因黃背心運動留守國內，中國國家主席習近平及印度總理莫迪（Narendra Modi）當時也沒有參加。