洞穴挖出「無頭斷手腳」乾癟男屍！竟是100年前「殺妻逃獄犯」

▲美國愛德荷州一處洞穴發現的無頭男屍懸案終於偵破，死者是100年前的逃獄囚犯。（圖／翻攝Twitter@DnaDoeProject）

記者吳美依／綜合外電報導

美國愛德荷州的水牛洞穴（Buffalo Cave）挖出一具無頭、沒有四肢的乾癟男屍，但因沒有其他線索，成為40年來難解的懸案。克拉克郡警方、法醫鑑定組織DNA Doe Project於31日宣布，死者身分終於被確認，原來是1916年逃獄的46歲男子洛福萊斯（Joseph Henry Loveless），曾因販賣私釀酒、謀殺妻子多次出入監獄又成功逃離，可能在最後一次逃獄不久後遇害。

克拉克郡（Clark County）警方與DNA Doe Project於31日宣布，40年懸案終於有了新進展，無頭男屍的真實身分是1916年的逃犯洛福萊斯。來自法醫鑑定組織的雷德格雷夫（Lee Bingham Redgrave）表示，男子可能在逃獄不久以後就遇害，接著才被送進洞穴。警長梅伊（Bart May）說，由於兇手仍沒有被找到，因此這起案件仍在調查當中，但終於能向死者現年87歲的孫子解釋爺爺的命運。

▲一家人40年前打獵時意外發現洛福萊斯的遺體。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

綜合《紐約時報》、《美廉社》報導，一家人1979年8月26日正在打獵，尋找箭頭時走進杜波依斯（Dubois）的水牛洞穴，發現一具被粗麻布包裹、沒有頭部與四肢的男性遺體，才讓案件曝光，但因沒有其他線索，因此一直被擱置著，直到另一個女孩1991年3月30日在洞穴附近找到一隻乾癟的手掌，調查單位才又重啟作業，尋獲死者的2條腿與1隻手臂。

警方與愛達荷州立大學（Idaho State University）人類學系、博物館機構史密森尼學會（ Smithsonian Institution）、FBI合作研究，卻沒有太多進展，2019年找上DNA Doe Project，透過DNA建立家族系譜，交叉比對政府資料與親人說法，終於確認洛福萊斯身分。

科學家指出，死者頭髮是紅棕色，擁有歐洲血統，年紀大約40歲，遺體被放在洞穴中可能長達10年以上，雖然明顯被多種鋒利刀具肢解，但無法辨識真正凶器，此外，頭骨也一直都沒有被找到。

▲洛福萊斯1916年涉嫌謀殺妻子被捕，那一次逃獄卻是最後一次被目擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



《今日美國》報導，洛福萊斯1870年出生於猶他州，曾有過兩段婚姻，1913年第一次因販賣私釀酒被捕，從此以後多次出入監獄，但總是能夠設法脫逃。他涉嫌謀殺第二任妻子考德威爾（Agnes Octavia Caldwell），1916年5月11日遭到逮捕，疑似鋸斷鐵欄杆逃跑，卻是最後一次被目擊，從此失蹤。

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