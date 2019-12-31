民進黨預估不分區席次下修至12席　公布10大戰況膠著區域立委

▲民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆31日上午與媒體茶敘時，坦言政黨票受到分散票源影響，不分區預估席次從14席下修至12席；同時公布10個戰況陷入膠著五五波的區域立委。

羅文嘉表示，總統蔡英文的選情從6、7月以來，一直逐漸上升，最新的民調顯示，還維持穩定的領先；在區域立委國會方面，自從國民黨不分區推出吳斯懷之後，民進黨各地選情都有明顯上升，使得很多支持者會覺得民進黨選情樂觀。

不過，羅文嘉指出，另一個因素是政黨票，這部分會是最大的變數，總統穩定領先，區域有上升；而政黨票的部分，在12月15日民調中，估計席次14席，而國民黨因為吳斯懷的加入，跌到10席，其他過5％的政黨，預估可以拿到另外10席。

但是，羅文嘉坦言，昨天晚上最新的民調顯示，政黨票出現變化，民進黨不分區席次可能下修到12席，國民黨則從10席上升至12席，其他過5％政黨大概10席。

羅文嘉表示，主要是因為政黨票分散票源造成，在12月15日之前，區域立委加上不分區立委，民進黨大概可以拿到57、58席，樂觀可以到59席，但經過政黨票下修，區域選情維持下，政黨票可能會導致民進黨陷入過半的邊緣，甚至導致不會過半。

此外，林飛帆也公布10個戰況陷入膠著五五波的區域立委，在台北新北方面，包括吳怡農、賴品妤，以及許淑華；桃園方面是黃世傑、鄭寶清；新竹的鄭朝方雖然小幅領先，但仍要拉開差距。

林飛帆接著說，中部方面，莊競程陷入膠著，但他已經從過去大家不認識，一路衝到五五波的狀態；另外是彰化的洪宗熠與陳秀寶，還有花蓮的蕭美琴。

媒體追問台北高嘉瑜以及淡水的呂孫綾選情，羅文嘉表示，膠著選區是交纏狀態，無法突破誤差範圍，高嘉瑜跟呂孫綾有在誤差範圍外；不過他也坦言，區域選戰出現賄選、棄保等問題，都充滿了不確定性。

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