「戰略聽起來就很怪」　柯文哲談郭台銘喊棄韓保宋　笑了三聲後說...算了

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘30日與親民黨總統候選人宋楚瑜一起直播吃早餐，對於郭台銘說出「棄韓保宋」，郭台銘辦公室也表示郭台銘確實是不反對。台北市長柯文哲認為，「戰略聽起來就很怪」。

柯文哲31日出席居住正義2.0記者會，被問及郭台銘不反對「棄韓保宋」議題，柯文哲停頓了很久後先反問一聲「什麼？」然後才說「戰略聽起來就很怪」。

接著，柯文哲又再度笑出聲說，「算了，我本來看到黃珊珊想說，『黃珊珊換你來回答』，不過我想算了」。

對於民眾黨年輕人票源一直在流失，柯文哲表示，理論上民眾黨是一個比較年輕的政黨，如果大學生票選排被到第四名，那真的要檢討，太丟臉了，應該還要把自己理念講的更清楚，所有政黨裡面，民眾黨應該是最年輕的，看不分區的平均年齡就知道，而且是最多元開放的，所以應該要更努力爭取年輕人認同。

至於被打成「柯韓連線」是否有受影響的問題，柯文哲說，政治上就是跟人家貼標籤，其實他在總統大選上沒有什麼表態，不用刻意去在自己的同胞中分出敵人，這是他對當前政權很不滿意的地方。

柯文哲強調，今天台灣島上97%都是台灣派，即使是外省人，到第三代也是台灣人了，台灣的主體性、台灣的優越性，民主自由台灣的核心價值，這些基本論述應該大家都相同，不應該自己的同胞裡面，把誰圈出來是共匪的同路人，這些是不必要的。

柯文哲還說，台北市最成功的地方，就是三個副市長，一個是前台中市長胡志強的副市長，是國民黨系統來的（指蔡炳坤），黃珊珊是親民黨的，彭振聲是謝長廷提拔，在陳菊時代當過高雄的工程處長 ，三個剛好國民黨、民進黨、親民黨，做好做得好好的，不是很好嗎？何必在自己的同胞裡面圈出一塊敵人，沒有道理。

談到民眾黨該如何突破僵局，柯文哲說，沒有人成立一個政黨的目標是成為第三大黨，還是要有決心成為台灣第一大黨，主導台灣政治，目前確立以後剩下就是前進，也不要期待成立四個月的政黨多厲害，不可能一步登天，他從來不預設說要幾席，反正就是努力去做。

另外，被問到要怎麼成為第一大黨，柯文哲稱自己有一些想法，他說，全世界最好的醫院是梅約診所，全世界醫院排行第一名，它從一個小小的醫院變成全世界最好的醫院，發展模式值得我們思考，他有把醫院的發展策略方針當成民眾黨參考，那本書可以拿去讀一讀。

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