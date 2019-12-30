男跳樓砸死2高中少女！父母編藤椅養女...痛哭「我選擇原諒」

▲31歲男跳樓砸中2名女高中生，3人當場慘死。（圖／翻攝自時間視頻）

記者柯沛辰／綜合報導

武漢31歲李姓男子24日晚間從重慶一處商圈大樓跳下，意外砸中2名路過少女，3人慘死街頭。據悉，2名少女都是藝校考生，也是無話不談的閨蜜，本有著大好人生，怎料平安夜結伴出遊，竟遇橫禍奪命。父母接獲噩耗傷心欲絕，但他們選擇原諒。

綜合陸媒報導，新紀元購物廣場24晚間8點20分驚傳巨響，引起附近商販和民眾注意。起初不少人以為是輪胎爆胎，走近一看才發現有1男2女交疊倒在路上，嚇得趕緊報案，無奈3人送醫後仍傷重不治。

▲案發地點。（圖／翻攝自澎湃新聞）

警方調查後發現，跳樓者是31歲李航，湖北武漢人；被砸中的2名少女則分別是三江中學17歲霍姓女學生、綦江中學16歲張姓女學生，目前就讀高三，案發當天2人到重慶市區參加藝考，一起結伴回家，原本還有說有笑，沒想到意外被砸中。

今年夏天，霍女在廣電新藝堂教育培訓學校報名了培訓班，備戰12月下旬舉行的重慶市2020年普通高等學校影視藝術類專業（表演、播音主持）統考考試。在培訓學校，霍女結識了比他小1歲、來自綦江中學的張女，兩人也成了無話不談的好閨蜜。

▲霍女曾PO自拍照，透露雀躍心情。（圖／翻攝自微博）

今年12月8日考試前，霍女在抖音上貼文，雀躍寫下「我準備好了！我準備好了！我準備好了！播音系Rapper（pt2）」。12月22日考試結束，霍女案發當晚6點多在朋友圈PO了一張自拍照，透露好心情，不料竟成生前最後貼文。

霍女父親難過地告訴記者，他和妻子在浙江金華靠編織藤椅為生，賺的錢幾乎全給女兒繳了學費，「孩子喜歡跳舞，喜歡主持，雖然學藝術花的錢很多，但只要孩子有這個興趣，我們做父母肯定支持他，她是我們唯一的孩子。」

▲霍女父母辛苦編織藤椅，供女兒考取藝校。（圖／翻攝自微博）

至於死者張女，家中原先還有一個孩子，但在10多歲不幸離世，張女士家中第二個小孩，母親生產時已經30多歲。如今又痛失最後一個女兒，張女的表姨說：「我姊的第二個孩子又走了，姊夫去看遺體的時候，雙腳癱軟，是被背著去的。」

對於女兒遭遇橫禍，霍女父親選擇了原諒，在29日下午買了三束花，一束獻給女兒，一束獻給張女，最後一束給跳樓的李航。他說，「就算他（家屬）賠我100萬、200萬，我的女兒能回來嗎？我願意放下，未來的路還很長。」

律師指出，李航已經死亡，無法追究刑事責任，但在民事上，其遺產範圍內仍應承擔民事賠償責任。但對兩個家庭來說，賠償只是冷冰冰的數字，換不回女兒，也換不回兩個女孩的大好人生。

▲親友紛紛到現場獻花。（圖／翻攝自微博）

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