《反滲透法》三讀　《大師鏈》5點砲轟：立刻放棄台灣市場

▲立法院31日三讀通過《反滲透法》。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

立法院31召開院會，《反滲透法》被立委表決通過，全文共12條，近日將送交總統府，經總統蔡英文公布總統令後正式實施。對此，媒體平台《大師鏈》表示，由於民進黨立委無視台灣疑慮，強行通過《反滲透法》，《大師鏈》將放棄台灣市場，同時呼籲當局不要濫用法令。

《大師鏈》發表的聲明指出，《大師鏈》作為知識經濟的內容平台，堅持服務全球華人，促進華人福祉與兩岸和平理念，決定放棄台灣市場，結束台灣的業務，經營廣大的華人市場，持續引介台灣卓越大師與內容，讓全球華人同步看見台灣。

▼大師鏈發出5點聲明，放棄台灣市場、結束台灣業務。（圖／翻攝《大師鏈》官網）



聲明說到，希望當局不要濫用法令，影響人民求知、行動的權益，應秉持自由開放的原則，讓台灣與世界接軌；《大師鏈》期許全球華人攜手努力，透過文化與經濟力量整合，和世界平起平坐，希望不要透過《反滲透法》設限，阻礙兩岸民間交流。

聲明點明，希望台灣民眾理性面對，透過民主程序撥亂反正，《大師鏈》從台灣起家籌辦，目前暫時放棄台灣市場，相信台灣必將撥雲見日，秉持愛台灣、愛華人、愛世界的理念，與台灣受眾心手相連。

據了解，《大師鏈》2019年4月上線，是一家結合自媒體、社群與新聞的新媒體平台，提供創作者創作舞台，替使用者推薦有價值、多元化的資訊，提供新知識經濟的服務型態。

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▼《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈整理製表）



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