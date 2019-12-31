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台南四草橋上深夜攔腰環抱為何事？　南警搶救輕生男

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▲台南市警三分局顯宮所所長毛奇揚、警員鄭有志，自後抱住金姓男子合力拉下保護管束。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警三分局顯宮所所長毛奇揚、警員鄭有志，自後抱住金姓男子合力拉下保護管束。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名金姓男子與妻吵後，深夜跑到四草大橋欲輕生，台南市警三分局顯宮所所長毛奇揚、警員鄭有志前查處，及時自後抱住金姓男子，合力拉下保護管束，並送醫救治，成功挽回一命。

台南市警三分局於30日深夜10時許，接獲歸仁分局通報，稱一名28歲金姓男子因與妻子感情不睦爭吵過後離家失去蹤跡，且多次聯繫未果，妻子十分擔憂金男有輕生念頭，加上寒流來襲深夜寒冷，於是便報案請求警方通報協尋。

三分局顯宮所所長毛奇揚、警員鄭有志當時於線上巡邏，接獲通報後，研判應在四草大橋附近，隨即前往展開搜索，果然在橋上發現有名男子徘徊，經家屬確認為金男本人，但金男後續爬坐橋墩，雙腳外掛於外，情況十分危急，經警消、海巡及家屬多方勸阻，金男仍不為所動。

所長毛奇揚乘金男與家屬對話之際，當機立斷急速前奔，趁其不備由後方攔腰抱住金男，警員鄭有志及家屬協力將其帶離橋墩保護管束，經金男妻子同意下強制就醫，成功搶救金男免於危難。

據家屬稱，金男與妻子結婚10年來，常因生活理念及習慣不同，導致長年來紛爭不止，由於結婚時雙方十分年幼，因此對生涯規劃及憧憬均不同，金男平日工作較為勞動，妻子則在家處理家務及陪伴孩子，金男常擔憂妻子上網會認識其他男子，因此引起爭吵，雙方育有一男一女，年紀都尚小，在旁人看來是非常幸福的家庭，不解為何金男會如此想不開。

家屬並稱若非顯宮所所長當機立斷，即時攔腰抱救金男，冬天海岸水淺，如讓金男跳下橋墩，恐受重傷甚至有生命危險，後果將不堪設想，家屬對於員警熱心救人且主動機警，表示十分感激。

警三分局表示，從警者為人民保母，本應視民如親，生命之救助，常是迫在眉睫，本案毛、鄭2員救助民眾主動機警，順利救助民眾免於危難，可謂深富同理心，足堪同仁表率，同時亦提醒民眾如有需警方服務，隨時歡迎撥打110報案系統請求協助。

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