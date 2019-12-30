前3天免費搭！「宜花公車」1/6正式通車　2hrs可到、前3個月也僅100元

▲隨著蘇花改將於明年1月6日全線通車，宜花全新市區公車路線「羅東轉運站-花蓮火車站」同步開通。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改將於明年1月6日下午4點全線通車，葛瑪蘭汽車客運與國光客運聯合營運的「羅東轉運站-花蓮火車站」市區公車將於當天同步通車，並祭出前3天免費搭乘體驗活動。日後兩地民眾往返有更多的選擇，再也不用擔心買不到火車票！

「羅東轉運站-花蓮火車站」（201路線）市區公車途經蘇澳、東澳、南澳、和平、崇德、新城及北埔，單程行駛時間預估2個小時。考量部分仍為山區道路，全線並無提供立位，另規劃通車後推出多項搭乘優惠，提供給搭乘民眾最低價且最便利的服務。

請繼續往下閱讀...

▲「羅東轉運站-花蓮火車站」公車路線，前3天推出免費搭乘活動，12月31日起可到服務櫃台領取。（圖／葛瑪蘭客運提供）

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，201路線前3個月提供多項票價優惠，前3日先推出免費搭乘體驗，民眾先至葛瑪蘭汽車客運與國光客運之羅東轉運站服務櫃台及花蓮站服務櫃台，領取免費乘車體驗票劵，即可憑票面日期及班次搭乘。

免費乘車劵領取時間自108年12月31日起至109年1月5日止，每日上午9時至18時領取，僅憑免費乘車體驗票劵搭乘，班次客滿停止領取，欲體驗民眾需事先領取。

若沒領到前3天免費乘車券也沒關係，該路線前3個月也推出使用電子票證搭乘，票價單程最高收費上限只要100元，若以最遠距離180元票價計算，直接現省80元。試營運期間，除前些優惠外，也提供核定票價約5折優惠（最遠里程），也就是原核定票價為374元，優惠全票180元。

▲「羅東轉運站-花蓮火車站」公車路線，前3個月持電子票證搭乘，只要100元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

如想要由台北市出發，可以購買聯運套票，「台北轉運站-羅東轉運站」+「羅東轉運站-花蓮火車站」原價323元，優惠只要243元；「圓山轉運站-羅東轉運站」+「羅東轉運站-花蓮火車站」原價320元，優惠只要240元；「南港轉運站-羅東轉運站」+「羅東轉運站-花蓮火車站」原價290元，優惠只要210元。

此外，前3個月宜花微旅行一日劵只要100元，當日同方向可無限次上下車搭乘，沿途欣賞宜蘭至花蓮沿途景色。另前3個月購買國道客運聯運套票享優惠，葛瑪蘭汽車客運最高可享75折優惠，國光客運最高可享77優惠。