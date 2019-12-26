蘇花改通車後再推「蘇花安」！　政院拍板360億：蘇澳→花蓮1小時可到

▲蘇花改明年1月6日全線通車，下一步將繼續推動「蘇花安」工程，目標2030年完工通車，提供蘇澳-花蓮一條更安全的路。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改明年1月6日全線通車後，政府下一步針對未納入蘇花改路段，再投入360億推動「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）。公路總局指出，蘇花安可行性研究在12月20日已獲行政院同意，未來可讓蘇澳到花蓮更安全之外，車程更可縮短至1小時內可到，目標2030年底前通車。

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▲蘇花安將進一步改善東澳-南澳、和平-和中及大清水-崇德路段安全，計畫全長38.8公里。（圖／記者賴文萱攝）

蘇花改工程主要為蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水的危險路段改善，計畫長約38.8公里。但其中，東澳-南澳、和平-和中及大清水-崇德仍為台9線平面道路，並沒有改線，為進一步提升這些路段的安全性，交通部推動「蘇花安」可行性研究，希望一勞永逸，提供蘇澳至花蓮365天都能通行的安全順暢回家之路。該計畫10月完成可行性評估，並於12月20日獲政院「原則同意」。

根據公路總局規劃，蘇花安將以興建隧道、高架橋方式改善，計畫全長約19.1公里，包含有東澳-南澳9.4公里、和平-和中4.8公里、和仁-崇德4.9公里，部分路段改走新路線，部分路段則與舊蘇花共線。

▲蘇花安將以興建隧道、高架橋方式改善，屆時通車後，蘇澳至花蓮1小時可到。（圖／記者賴文萱攝）

蘇花安初估經費需360億，目標2030年完工通車，但和仁至崇德段規劃興建2個短隧道，仍可能會有極端氣候預警性封路問題；若改興建一條9公里長隧道，經費估還得再增加100億。

在蘇花改明年1月6日全線通車後，蘇澳到花蓮可從原本159分鐘縮短至100分鐘，公路總局也預估，未來蘇花安通車後，時間可再縮短至1小時內。