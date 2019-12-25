蘇花改背後功臣曝光！7年級正妹自願衝前線　還有建中生捨升學開挖隧道





▲蘇花改明年1月6日將全線通車，為維護行車安全，最快明年4月將啟用。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／宜蘭報導

蘇花改2020年1月6日下午4點將全線通車，屆時台北-花蓮車程可從原本3.5小時，縮短為2.5小時，直接省下1小時。這一條安全回家的路，除了是許多資深工程人員的汗水打造而成，更不乏許多7年級、8年級的年輕新血一起投入行列，其中，年僅23歲的許諺宸在建中畢業後，毅然決然先放棄升學，加入第一線蘇花改興建工程，帶領團隊開挖隧道，終於即將在明年迎來全線通車的成果。

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▲蘇花改明年1月6日將全線通車，北花車程將縮減1小時，更是提供用路人一條安全回家的路。（圖／蘇花改工程處提供）

今年剛滿23歲的許諺宸，年紀輕輕就已經是泉億工程公司總經理，因為家族企業關係，從小就對挖土機有興趣，當其他孩子在公園沙坑玩著玩具挖土機時，他就已經開始開真正的怪手，至今入行已經11年。特別的是，他在建中畢業那年，就完成了林口發電廠運煤碼頭案，因為對工程很有興趣，之後更決定先捨棄升學之路，隨著承包商工信工程參與了蘇花改興建工程。

▲年僅23歲的許諺宸已是泉億工程公司總經理。（圖／記者賴文萱攝）

許諺宸這一投入就是4年的時間，帶領團隊在一座座幽暗無光的隧道埋首奮戰，從挖土、破碎、出渣都全程負責，他說，工程最困難的狀況就是不曉得接下來要挖的岩層是軟是硬，曾經在開挖時遇到湧水，相當驚險。

▲正妹蕭欣怡擔任蘇花改觀音隧道的主辦，穿梭在一群男性之中工作，更顯特別。（圖／記者賴文萱攝）

在一群男性工程人員中，7年級正妹蕭欣怡穿梭其中更顯特別，她在蘇花改工程中擔任觀音隧道的主辦，主要負責行政業務，例如工程估驗、變更程序及工期展延等。事實上，她在一畢業後就高考進入公路總局，2011年時曾在蘇花改受訓半年，之後調回台北後，2016年主動向長官提出想回到蘇花改接受磨練，也開啟她擔任工程司的工作。

▲蘇花改除了有資深前輩的努力，也有一群7、8年級的新血加入奮鬥。（圖／記者賴文萱攝）

蕭欣怡說起剛開始到蘇花改的回憶，從當初一片荒野，在歷經動土典禮後開始改變，一直到現在工程都完工了，能參與這個工程讓她感到很榮幸。她說，因為她在這邊算是年紀較小的，可是許多廠商、施工單位的大前輩都擁有30、40年資歷，被這些爸爸、爺爺年紀的前輩尊稱為長官，還要指揮他們做事，這讓她感到很緊張。

不過，她也說，雖然她比較年輕、也沒經驗，但只要虛心受教向前輩們請教，大家都很願意傳授經驗，讓她得以跟著蘇花改一起成長，也感覺到一件工程要完成，是需要累積許多前輩經驗的偉大。

▲蘇花改仁水隧道。（圖／記者賴文萱攝）