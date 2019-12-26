搶票新戰場！北花客運「春節車票」下午開賣　3.5小時可到、最便宜205元

▲北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改明年1月6日將全線通車，全新北花路線同天也將同步發車營運，車程約為3.5至4小時。統聯客運今（26）日下午1點開賣車票，除可買到首航票外，也可買到春節連假期間車票，通車日起30天內更祭出半價205元優惠。台北客運跟首都客運則預計在12月31日中午12點開放網路預約訂票，但春節期間僅提供85折優惠。

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北花客運明年1月6日起開通，由統聯客運、台北客運及首都客運營運，南港－花蓮路線行車時間約3時30分、板橋－花蓮則需4小時。

票價部分，統聯客運南港－花蓮三排座椅全票為320元，台北客運南港－花蓮三排座也為320元、四排座則為266元，板橋－花蓮三排座352元、四排座290元。



統聯客運營業課課長甘杰表示，北花路線將自今（26）日下午1點起，於網路、統聯場站及4大超商同步開賣車票，販售日期自首航當天，也可買到春節連價疏運期間車票。配合新路線開通，統聯在通車日起30天內（2020/01/06~02/05），也提供半票205元優惠。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

台北客運及首都客運因還需建置預售系統，車票預計自12月31日中午12點起，於網路及場站開賣，但優惠價部分，台北客運在明年1月6日至21日有半票208元優惠，1月22日至29日過年期間則享85折優惠。首都客運明年1月6日至21日也有半票226元優惠，1月22日至29日提供85折優惠。

這次北花客運首度導入美學設計概念，打造回遊號，號稱是史上最美客運，不同於過去客運的花俏內裝，回遊號以純白座椅及簡潔的藍色頭套為主，其中連字體都有特別設計過，呈現有質感的文青風格。

公路總局說，該條路線命名為「北花線－回遊號」，北花線諧音「被發現」，回遊號則是代表回家跟遊玩，希望這條路線的美能被大家發現，不論是回家或出遊都能搭乘這部台灣最美的巴士。

在車輛外觀視覺部分則是花蓮的「鵝卵石」，8個鵝卵石象徵蘇花改工程所貫通的8個隧道，除了將公共運輸與道路改善工程連結外，也象徵公路通到哪裡，公共運輸就服務到哪裡的意涵，重新打造客運服務的新樣貌。

若民眾想搭乘回遊號，統聯表示，台北端發車時間為7:15、11:15及 21:35，花蓮端則為7:15、11:15、17:20，其餘車子則為舊裝，尖峰時間約20-30分一班，離峰則為30-40分鐘。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）