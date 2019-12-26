前30天半價只要205元！北花客運1/6上路　「回遊號」純白內裝曝光

▲北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

隨著蘇花改明年1月6日全線通車，全新北花路線也將於當天由統聯、首都及台北客運等3家業者從南港、板橋同步發車營運，車程約為3.5至4小時。值得一提的是，這次「北花線」客運首度在車輛外觀及內裝導入美學設計，11輛全新打造的新車「回遊號」今（26）日正式亮相，統聯客運在通車前30天更祭出半價205元優惠。

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公路總局台北區監理所運輸管理科科長張東閔表示，北花路線在3年前就開始規劃，主要是為了配合蘇花改通車，要達到「路通到哪、公共運輸就通到哪」的政策目標。

張東閔說，事實上，20年前也曾有台北行經基隆、東北角走台2線濱海公路接蘇花公路到花蓮的客運路線，當時票價為360元，但行車時間長達6小時，後來因行車狀況後停駛。北花路線明年復駛後，將由3家業者營運，為24小時機制，即便是半夜2點、3點都可以搭車。若以台北出發來看，未來24小時可直接環島一周，公共運輸的環島系統更加完備。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

今天曝光的北花路線「回遊號」是國內客運首度導入美學設計概念，不同以往客運的花俏內裝，回遊號以純白座椅及簡潔的藍色頭套為主，其中連字體都有特別設計過，呈現有質感的文青風格。

3家客運首批共改造11輛新車，分別為統聯客運3輛、台北客運4輛、首都客運4輛。統聯客運營業課課長甘杰表示，若民眾想搭乘回遊號，台北端發車時間為7:15、11:15及 21:35，花蓮端則為7:15、11:15、17:20，其餘車子則為舊裝，尖峰時間約20-30分一班，離峰則為30-40分鐘。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

在行車時間部分，南港－花蓮路線約3時30分、板橋－花蓮需4小時。至於票價部分，統聯客運南港－花蓮三排座椅全票為320元，台北客運南港－花蓮三排座也為320元、四排座則為266元，板橋－花蓮三排座352元、四排座290元。

不過，配合新路線開通，統聯客運在通車日起30天內（2020/01/06~02/05），提供半票205元優惠；台北客運在明年1月6日至21日有半票208元優惠，1月22日至29日過年期間則享85折優惠。首都客運明年1月6日至21日也有半票226元優惠，1月22日至29日提供85折優惠。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）