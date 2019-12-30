談「王小姐」被嗆沒水準　《蘋果》5點轟「創民主惡例」：反映韓國瑜政治素養





▲韓國瑜參加2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在29日辯論會中大爆走，批評《蘋果日報》、《中央社》、《三立》等媒體，引起外界熱議。《蘋果日報》29日晚間發嚴正聲明指出，韓國瑜不正面回答問題，已違候選人應有的擔當，挑撥選民對媒體的敵意，完全反映了韓國瑜個人的政治素養，對此提出嚴重抗議，也為台灣未來選舉風氣感到憂心。

《蘋果日報》29日在2020總統大選辯論會中提及，韓國瑜就任八個月就請假帶職參選違背承諾，以及與新莊王小姐金錢往來等問題。

針對《蘋果日報》的提問，韓國瑜憤怒直嗆，這些問題完全反映「蘋果日報這種沒有水準的媒體」，「談的是大海，國家的發展、總統的領導、總統被派系包圍、未來中華民國前途，妳跟我談『漱口杯』的問題，問我的私生活。」

韓國瑜狂批《蘋果日報》，「要不要問我初戀是幾歲？怎麼不問我結婚之前談過幾次戀愛？要不要問我幾歲之前還是處男？無聊！」自從黎智英董事長把《蘋果日報》跟《壹週刊》帶入台灣，把台灣弄得的腥風血雨，「抹黑、造謠，非常沒有水準，讓我大失所望。」

對於韓國瑜在辯論會上痛批《蘋果日報》，《蘋果日報》29日晚間發出嚴正聲明，全文如下：

1、總統候選人的誠信，是選民投票的重要依據之一，本報作為媒體提問人之一，檢視候選人的誠信，是恪盡媒體責任，沒想到韓國瑜先生竟避而不談，更進一步無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範。



2、韓國瑜先生背棄對高雄市的承諾，帶職參選總統，這種誠信可否擔任總統？有關和新莊王小姐等合資投資等，都是秘而不宣，內外誠信不一，這種誠信可否擔任總統？本報在辯論會提出問題，正是給韓國瑜先生最好的解釋機會，讓選民檢視候選人的說法是否可信？是否足堪總統大任？



3、韓國瑜先生不正面回答問題，已違候選人應有的擔當。他攻擊蘋果日報，並挑撥選民對媒體的敵意，更是對言論自由的攻擊，完全反映了韓國瑜先生個人的政治素養，適足給選民在投票時可做參考依據。



4、本報對韓國瑜家族的農舍違建報導，有憑有據，且地方政府也據此向韓家開罰。韓國瑜家族對本報的提告是濫行訴訟，本報必然會在法院加以強力回擊。



5、本報對總統候選人一向公平處理，也持同樣原則監督及踢爆，並沒有獨厚某位候選人，也不會獨苛某位候選人，包括今天辯論會的提問，我們也是公平向三位候選人提問。對韓國瑜先生創辯論會的惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，已為民主政治埋下陰影，我們對韓國瑜先生提出嚴重抗議，也為台灣未來選舉風氣感到憂心。

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