台南沒有天坑只有路平　黃偉哲要求傅崐萁立即道歉！

▲台南市長黃偉哲表示，台南沒有天坑只有「路平」，傅崐萁以不實的指控，污衊台南市政建設，應該立即道歉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前花蓮縣長、無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁，12月29日在花蓮拜票時，提到「高雄、台南交界3千個天坑」，台南市長黃偉哲30日表示，台南沒有天坑只有「路平」，傅崐萁以不實的指控，污衊台南市政建設，應該立即道歉。

黃偉哲指出，台南市自縣市合併以來，路平專案迄今已完成187路段，改善長度超過206公里，今年更編列道路維護經費20億元，前瞻計畫也補助78 件約 24.61億元；甚至連馬路上的人手孔蓋調整齊平，台南市今年已完成7200個。黃偉哲強調，這些數字都是有憑有據，如果傅崐萁提不出事證就是造謠，必須立即向台南市民道歉！

比起虛構台南有3千個天坑，黃偉哲認為傅崐萁用炒股案「推坑」投資人，才是值得向大眾說清楚的事情。傅崐萁當年做為一個縣市首長，不但有時間玩股票，還刻意借款炒作多支股票，危害金融市場秩序，傷害投資人的權益，遭到高等法院判處2年10個月有期徒刑。

黃偉哲表示，台南歷任首長不但沒有心思炒股，還付出相當大的心力在改善道路品質。在賴清德擔任台南市長任內，台南市政府獲頒「2012年度友善城市人行環境大獎」，以及獲內政部營建署頒發「2017年度市區道路養護管理績效考評」全國第1名。

黃偉哲更以台南市的路平為例，今年的路平預算編列2.2億元，但為了加強實施路平計畫，今年10月就宣布109年的路平經費將提升至3.8億元。黃偉哲表示，道路改善的成果如何，台南的用路人最清楚。黃偉哲也呼籲傅崐萁，造謠不會改善自己的選情，不如為推坑投資人一案向大眾道歉，或許能挽回一點點名聲。

據了解，無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁昨在花蓮拜票時，提到「高雄、台南交界3千個天坑」，引發曾擔任過台南市長的民進黨副總統候選人賴清德強烈不滿，賴清德痛批傅崐萁「胡說八道」，應該要公開道歉，不排除會提告。

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