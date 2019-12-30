苗栗縣選委會選前說明　籲投票日「勿拉票、勿宣傳」以免受罰

▲選委會總幹事彭基山（中）呼籲，2020大選公有5種選票，均以顏色區別，請民眾不要投錯票匭。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於2020年1月11日上午8時至下午4時投票，苗栗縣選舉委員會30日召開選前記者會，為大選作宣導。代理主任委員陳斌山呼籲民眾踴躍投下自己神聖的一票，也呼籲民眾遵守選舉罷免法有關規定，避免民眾誤觸法網受罰。

陳斌山指出，2020年大選苗栗縣共設置480個投開票所，較2018年底地方公職人員選舉增加10所，方便民眾就近投票，並縮短投票等待時間；投開票所選務人員共配置6240人，其中包含中國國民黨推薦之監察員480人，民主進步黨推薦之監察員352人，選委會128人。經初步統計，本縣具投票權之選舉人分別為：總統副總統計447574人、區域立法委員計437973人、全國不分區立委計447625人、原住民立委計8083人。

苗栗縣選委會總幹事彭基山表示，本次大選公有5種選票，均以顏色區別，其中總統副總統選舉票為淺粉紅色、區域立法委員選舉票為淺黃色、平地原住民立法委員選舉票為淺藍色、山地原住民立法委員為淺綠色、全國不分區立法委員為白色；選舉人年滿20歲並符合設籍資格者，即可參與投票，確實遵守投票秩序與規則，正確圈選選票、投入相應票匭，才算完成本次選舉。

彭基山也呼籲，民眾千萬別把手機或攝影器材帶入投票所、撕毀選票、將選票攜出投票所外、將選票以外的物品投入票匭、投票當日仍然從事競選或助選活動，包含選舉日用LINE、Facebook散布訊息拉票、宣傳，或在投開票所周圍喧嚷干擾投票等，前揭行為均為選舉罷免法常見之違失案例，提醒民眾踴躍行使自己的投票權之餘，也要切實留意，避免受罰。

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