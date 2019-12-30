雲端最前線／ET封關民調／蔡、韓支持度差距11%-16%

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2020大選民調即將封關，《ETtoday新聞雲》也搶先公布最終數據，「蔡賴配」以48.2%支持度領先「國政配」的27.9%與「宋湘配」的6.6%；民調校準後蔡韓兩人支持度差距推估在11%-16%之間，其中值得注意的是願意返鄉投票比率達84.3%，可能會是影響選情一大變因。《雲端最前線》30日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、台北市議員許淑華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲2020總統大選電視辯論會。

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日順利落幕。韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜三位總統候選人同台四度交鋒。韓國瑜金句連發猛攻，甚至批評部分媒體引發爭議。蔡英文面對攻勢，則是一一破解回擊，但低頭看稿的習慣，仍被抨擊工讀生表現都比較好。至於宋楚瑜左批蔡英文執政態度不要被派系綁架，也罵國民黨內鬥導致外人看不下去，被多數人評為表現最佳。

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜舉辦愛心公益拍賣會，其中一件身上脫下來的原味「H」外套賣出100萬高價，買主是一位退休女教師，甚至再多買了另一件拍價40萬元的同款外套要給兒子，總花費140萬，但由於近期反年改行動引發熱議，網友就酸說，不少人哭喊錢變少回不下去，卻有這麼多錢買外套，反年改合理嗎？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。