「北漂最美主持人」李明璇甜喊：年輕人只要接觸到韓國瑜，沒有一個不喜歡他

▲「北漂最美主持人」李明璇表示，真的是風雨生信心。（圖／記者李忠憲攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日到台中造勢，雖然天公不做美，但依然不減韓粉的熱情。對此，「北漂最美主持人」李明璇表示，「每個人都是踏著泥濘進來的，但我們不畏風雨，而且風雨生信心」而被問及有關年輕人支持者一事，她也表示，「大家要知道，年輕人只要接觸到韓國瑜，沒有一個人不喜歡他。」

李明璇表示，「真的是超級熱血沸騰，早上開始就一直在下雨， 包括台中、台北、台灣幾乎70-80％都在下雨，但我們可以知道，來到現場造勢的民眾非常非常的多，當我們走進現場時，不管是前台還是後台，每一個人都是踏著泥濘進來的，都必須套鞋套才能進來，而且我還把它踩破哈哈，一個人平均要換6個鞋套，但可以知道這是民心，我們不畏風雨，而且風雨生信心，我覺得上帝滿祝福的，到晚上天氣非常好，整個嗨到最高點。」

此外，李明璇也提到，「大甲那邊小英本來也有辦，但臨時取消，可能擔心天氣不夠好、人不夠多，怕被作文章，I don't know」而她也說，「但我覺得是韓國瑜這場，就是造勢辦得非常成功，每個人就自己自備雨鞋、雨衣，還有人讓我很感動 ，他跪在地板上，就是為了要拍照，他起來時整條褲子都是泥巴，但他不怕髒、不怕被雨淋，我覺得這才是真正的民心，民調唯一支持蔡英文，但是我們可以知道的是，真正在投票上一定會反映出真正民心。」

▲韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

此外，被問及韓國瑜的年輕支持者較少，要如何去做努力時，李明璇則表示，「我自己還滿感謝『博恩夜夜秀』，我覺得在那一場影片當中，讓很多年輕人知道，韓市長是一個沒有架子的政治人物，尤其是他最後，他跟博恩完的那個遊戲」而她也說，「韓國瑜想表達的是，他是一個能屈能伸、可以彎下腰，又可以站起來的，沒有架子的政治人物。」

李明璇提到，「我覺得很多人問說，韓市長這麼努力在耕耘年輕人這一塊，尤其他還講說，他是最重視年輕人的，但就是年輕人就是覺得是比較弱勢，但大家要知道，年輕人只要接觸到韓國瑜，沒有一個人不喜歡他；但接觸過蔡英文的人，很少人會喜歡她。」

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