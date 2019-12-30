監視器傳「陌生男聲」誘3童「靠近鏡頭一點」！爸嚇歪怒告亞馬遜Ring

▲亞馬遜（Amazon）智能居家安全公司「鈴響」（Ring）傳出安全疑慮，圖為其監視器電鈴。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州傳出一起恐怖事件，奧蘭治（John Baker Orange）26日提告亞馬遜（Amazon）的智能居家安全公司「鈴響」（Ring），指控其監視器系統存在「致命缺陷」，因為有人駭進他家車庫前的裝備，透過擴音系統騷擾3個小孩，還要孩子們「靠近鏡頭一點」。鈴響公司指出，應該是「未獲授權的第三方用對密碼，就能以真實用戶的身分登入。」

▲奧蘭治發現有人駭進自家監視器逗弄孩子，憤怒提告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

綜合CTV新聞、《紐約郵報》報導，奧蘭治7月購買鈴響監視器，加裝在車庫前，想要為家人「提供額外的安全保障」，但安全系統卻被駭客入侵。據了解，一個陌生男子使用監視器的雙向擴音系統，不斷與在車道上玩球的孩子們說話，甚至慫恿「靠近鏡頭一點」。據了解，奧蘭治的孩子年僅7歲、9歲與10歲。

根據訴訟文件，奧蘭治指出，美國各地已經發生7件類似案例，「鈴響沒有履行核心承諾，為客戶提供隱私與安全……沒有履行最基本的義務，未能確保啟動相機的Wi-Fi免於受到網路攻擊。」

鈴響對此回應，公司「非常重視設備安全」，被入侵的監視器，可能是「未獲授權的第三方用對密碼，就能以真實用戶的身分登入。」據了解，鈴響在過去案例發生時也曾表示，雖然帳戶各式各樣，但密碼仍可能重複，惡意使用者可能會使用從別項服務洩漏、偷竊而來的密碼。

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