蘇巧慧揪「紙風車劇團」樹林同樂　黃志雄排字「新北WIN」拚立委過半

▲蘇巧慧邀請「紙風車劇團」來樹林興仁夜市，表演《蕃薯森林奇遇記》。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

新北市第五選區立委蘇巧慧29日邀請「紙風車劇團」來到樹林興仁夜市，表演戲劇《蕃薯森林奇遇記》，雖然下雨，卻仍有許多家長帶著孩子前來看劇同樂。她表示，三年多來爭取了「29校67案」的教育補助建設，舉辦各式活動，解決校園問題，才讓大家願意冒雨支持。國民黨候選人黃志雄29日也抵達板橋第一運動場，與其他11名立委候選人、新北市長侯友宜帶領粉絲「人體排字」，擺出「新北WIN」的字樣，力拚「國會過半，友宜建設才有伴。」

▲蘇巧慧邀請「紙風車劇團」來表演《蕃薯森林奇遇記》，與鄉親玩遊戲同樂。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧29日邀請紙風車劇團來到樹林興仁夜市，表演戲劇《蕃薯森林奇遇記》，雖然天空飄雨，卻仍有大批阿公阿嬤、父母等家長帶著孩子來到現場，享受小吃美食，欣賞表演。她坦言，一開始很擔心，天氣不好人潮也會少，看見鄉親無畏風雨熱情支持，就知道沒有讓大家失望，「因為這三年多來，巧慧媽媽不只為大家爭取『29校67案』教育建設補助，舉辦一場又一場精彩好玩的『巧活動』，才讓大家願意在這樣的雨天前來支持。」

▲蘇巧慧與立委吳秉叡一起爭取排水設施經費，解決丹鳳高中積水問題。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



蘇巧慧30日提到，選區南新莊唯一一所完全中學「丹鳳高中」師生多達3000人，排水系統卻非常老舊、設計不良，因此每逢下雨時常淹水、積水，也有病媒蚊蟲孳生的風險。她9月起與立委吳秉叡合作，一起爭取到排水設施改善經費，預計下個學期前就可以完工。

▲國民黨12名立委候選人29日在板橋第一運動場，與新北市長侯友宜一起排字「新北WIN」。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄29日來到板橋第一體育場，與其他11名同黨立委候選人、侯友宜帶領群眾一起玩「排字」，拼出「新北WIN」字樣，喊出口號，要拚「國會過半，友宜建設才有伴。」

▲黃志雄表示，與什麼樣的人在一起，也會影響自己。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄表示，與什麼樣的人在一起，就會影響自己，「和勤奮的侯友宜市長一起打拼，地方中央一條心。和積極的隊友們在一起，不會消沉。」他也提到妻子、現任議員洪佳君，「與洪佳君同行，會不同凡響。與台灣每一位為伍，才能創造台灣奇蹟」，並感謝選民長期的支持與肯定，「才會有現在的志雄與佳君。」

▲國民黨立委候選人力拚「國會過半，友宜建設才有伴。」（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



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