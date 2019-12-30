機場驚見美腿！「黑絲襪+高跟鞋」...真面目曝：竟是穿西裝大叔

實習記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前在佛羅抵達州的機場，看見一名穿著短褲、黑絲襪配高跟鞋的旅客，當他仔細看了這名乘客後，竟然發現是位穿西裝的帥氣大叔，讓他感到相當驚訝。

據《每日郵報》報導，網友在機場看到一名穿黑絲襪和高跟鞋的男子，讓他十分訝異，於是拍攝了一段影片發布在《抖音》，影片曝光後在網路上爆紅，引來700多萬網友關注。影片中，男子穿著高跟鞋走起路來輕輕鬆鬆，還有模有樣，似乎很對於高跟鞋一點都不陌生。

影片在推特上轉傳，許多人對於男子的裝扮十分不解，紛紛對他進行批評與指責，「所以我到底看到了什麼？誰能告訴我這是怎樣？」不過也有網友力挺，認為他的穿著並沒有妨礙到他人，為什麼要受到一般大眾世俗眼光的審視與批評。

▲保羅穿上黑絲襪、高跟鞋，勇敢做自己。（圖／翻攝自twitter／Paul Duane）

據了解，這名穿黑絲襪和高跟鞋的男子名叫保羅（Paul Duane），他對於網友的評論似乎一點都不在乎，依然選擇「勇敢做自己」，不被他人的有色眼光影響，並且在推特分享「美腿保養」的小訣竅。

保羅表示，「美腿的訣竅就是，在爬樓梯時一次走兩個階梯」，另外在穿搭時若配上好的絲襪，絕對可以打造出一雙絕世美腿。許多人也對保羅身上的迷你短裙好奇，他解釋，「這是量身打造的短褲套裝，就連絲襪也是特別選過的。」 心胸寬大接受網友謾罵的保羅表示，「做一個真正的男人與外表無關，與內在的品德有關。我知道許多人不能理解我的打扮，不喜歡我的穿衣風格，但是沒關係，感覺是互相的。」

▲保羅也分享「美腿保養」的小訣竅。（圖／翻攝自twitter／Paul Duane）