「鋼鐵H夾克」轉手價近萬元！網紅四叉貓尺寸太小忍痛賣出…網笑：發大財





▲網紅四叉貓PO文轉賣韓國瑜「鋼鐵H夾克」。（圖／翻攝劉宇臉書）

記者陳羿妏／台北報導

韓國瑜「鋼鐵H夾克」深受許多韓粉喜愛，28日當天拍賣會更是有支持者以100萬元得標韓國瑜的原味外套。時常現身韓國瑜活動的網紅「四叉貓」劉宇當天前往現場參加活動，並於深夜PO文說，順利買到原價2500元的正版外套，但因為尺寸不合，只好忍痛轉賣。

劉宇的個人臉書PO文寫著：「由於XL尺寸對我而言略小，雖然很想穿但只能忍痛割愛，剛剛我已經找到有緣人了並且面交成功，所以不用再私訊我啦，鋼鐵夾克原價2500元，由於被我穿過，所以"稍微"增值了一些，希望新的主人能夠好好愛惜它（感覺不捨...）」，文末還註記，「本交易除了夾克本體和完整包裝外，還附上購買收據以及排隊號碼牌（0358號）保證正版，但不方便透漏轉手價格，謝謝」。

▲知名拍賣網站有人轉賣夾克，將原價2500元提高至9800元仍有人願意收購。（圖／翻攝蝦皮網站）

劉宇雖沒有公開轉賣價格，但在貼文下方留言給大家參考拍賣網站上的轉賣價，許多網友看完笑說，「韓粉產業鏈真的發財了」、「蹭韓發大財」、「恭喜呀恭喜發大財」。韓國瑜競辦28日在「2020鋼鐵愛心拍賣會」上準備1000件「鋼鐵H夾克」，以每件2500元的價格進行拍賣，另準備20件擁有韓國瑜親筆簽名的夾克，每件從5200元起標，得標金額將全數捐給高雄的公益團體。

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