「鋼鐵H夾克」義賣價目表曝光　千萬收入全捐了…女韓粉砸140萬買2件

▲2020鋼鐵愛心拍賣大會28日在南港展覽館舉行。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日下午出席「2020鋼鐵愛心拍賣會」，義賣千件「鋼鐵H飛行夾克」，還加碼了20件親筆簽名的外套，倒數4件由韓國瑜出手拍賣，總共賣出了1079萬7500元，將全數捐給高雄的公益團體。

韓國瑜競辦28日準備1000件「鋼鐵H夾克」，以每件2500元的價格進行拍賣，不過除了這限量的1000件外，還有20件擁有韓國瑜親筆簽名的夾克，每件從5200元起標。

這些擁有韓國瑜親筆簽名的夾克拍賣後，最低也以20萬元成交，而由韓國瑜親自主持拍賣的最後4件夾克，則分別以53萬、50萬、62萬及80萬賣出。韓國瑜說到，編號18號的夾克對他來說意義重大，象徵著去年當選高雄市長；而編號19號則是自己正式宣布參選總統、20號的意義更是非凡。

▲韓國瑜脫下身上的原味外套，讓韓粉競拍。（圖／記者林敬旻攝）



親筆簽名夾克拍賣完畢後，韓國瑜再度加碼，脫下身上的「原味外套」，讓韓粉進行競標，最後由來自高雄的謝姓女韓粉以100萬元得標。這名謝姓女韓粉是一名退休教師，在買下原味外套前，就已經花了40萬元標下一件親筆簽名的外套，準備給兒子穿。

網紅四叉貓參與這場拍賣，將韓國瑜親筆簽名的外套得標價記下，隨後貼到PTT上。沒想到貼文一出，立刻引起網友驚呼，「到底多有錢，一件外套願意花幾十萬買啊！」不過也有人認為，反正是做公益，產品與價格倒是其次，「有啥好嘴，人家也是做公益好嗎，你管人家要買啥？」

拍賣結束後，韓辦統計，這次總共賣出1021件外套，募得款項1079萬7500元，義賣的所有金額將捐給高雄腦性麻痺協會及其他弱勢團體。

▼韓國瑜鋼鐵H夾克販售價格、得標者一覽表。（圖／記者柯振中製）



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