林碩彥：一顆氣球一雙腿的政治路　一個人走很快一群人走很遠

▲林碩彥說，將訴求的重點寫在汽球上，當只有一個人時，自己背著汽球還可以掛上麥克風同時助講，當一群人時，多顆汽球大遊行，場面壯觀吸引眾人目光，達到很棒的宣傳效果。（圖／林碩彥提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

距離2020大選還剩下14天，全台候選人卯起來催票，新竹縣第二選區立委候選人林碩彥再度引用黨主席柯文哲金句「所以政治不難，找回良心而已」向選民尋求支持，他說自己選舉經費有限，只能靠一顆「民眾黨氣球」一步一腳印的走政治路，還引用「禮記大同篇」告訴選民「古之欲明明德於天下者，先治其國，欲治其國先齊其家，欲齊其家者，先修其身，欲修其身者，先正其心。」

林碩彥表示，「選舉花費驚人，巨大的開銷，錢從哪裡來？選舉看板掛的到處都是，一面看板製作加上租金要4萬元，100面看板要400萬，租4個月要1600萬，加上人事費，炒米粉場，10個競選總部開銷，還要再辦10場活動，至少花費4000萬，錢從哪裡來？羊毛出在羊身上！選舉花費太高，絕對是選風敗壞的開始」。

「一個人走可以走得很快，一群人走可以走的很遠」，林碩彥說，反觀揹著象徵民眾黨的祈福助選汽球，正式啟用開跑，民眾黨各地區域立委候選人經費有限，新竹縣立法委員候選人林碩彥僅用雙腳，ㄧ步一腳印的走遍各鄉鎮，將訴求的重點寫在汽球上，當只有一個人時，自己背著汽球還可以掛上麥克風同時助講，當一群人時，多顆汽球大遊行，場面壯觀吸引眾人目光，達到很棒的宣傳效果。

林碩彥呼籲，我們正在改變歷史，改變台灣從選舉文化開始，選舉不再是花費最高的人當選，立法委員年薪300萬，有人選舉花掉幾千萬，試問選舉本應選賢舉能，羊毛出在羊身上，誰才能真正為民眾做事？這樣的壞文化，期望從這次選舉能改變！

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