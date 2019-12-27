護國保台一起來！　 蔡英文台南競總推出競選小物

▲蔡英文台南競選總部，一口氣推出多款募款小物，邀請民眾到蔡總統台南競選總部捐款，把最棒的競選小物帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「英德派」看過來！2020總統大選剩下2個星期，蔡英文台南競選總部執行總幹事及青年團員，一口氣推出多款募款小物，包含「辣英粉」、「小豬御守」、「小豬開瓶器」、「金徽章」、「護台T」、「護台帽」、「護台手腕」，即日起邀請民眾到蔡總統台南競選總部捐款，把最棒的小物帶回家。

小英競總說，除競選小物外，更象徵和蔡英文總統、賴清德副總統候選人，一起邁向「2020總統連任、立委全壘打」台南全勝利。

蔡英文台南競總青年團員表示在選舉倒數階段，推出造勢場合「護台隊」的服裝組合，以百搭的黑色、綠色為基底，包含帽子、T恤、護台腕共三樣裝備，還有白色護台帽可選，是希望喜歡「英德派」的支持可以穿上三樣裝備，和蔡英文總統、賴清德副總統候選人一同站在票台灣這一邊，不只總統投3號，更要牢記三張選票護台灣，在2020大選投下總統票、立委票及14號民進黨政黨票，共同捍衛台灣的民主自由。

蔡麗青說明，像「麻辣米粉」只要捐款100元就能獲得一包，是希望所有支持者，人手一包、吃了再上，回到各自的家鄉一起和蔡英文「辣一下」！同時所有「英德派」支持者必備的「護台裝」，捐款金額分別為帽子500元、衣服500元、護腕200元，其它各項競選小物只要在蔡英文總統台南競選總部捐款，即可獲得小物和蔡英文、賴德一起護台保國。