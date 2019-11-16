影／國道警「父親節前手握無線電被撞亡」　肇事司機判8月

記者陳凱力／新竹報導

國道公路警察陳啟瑞，2017年父親節前夕處理高速公路車禍現場，遭追撞身亡，而肇事的黃姓聯結車司機，2年多來分別以530萬賠償陳啟瑞家屬，傷警楊于辰及其他傷者也獲賠達成和解，因此新竹地院法官認他已儘力彌補被害人，因此依業務過失致死判刑8個月。

▲同袍PO出國道警察陳啟瑞的血衣，為他叫屈。（圖／資料照／翻攝「爆料公社」臉書社團）



判決指出，高雄黃姓貨運司機，2017年父親節前夕凌晨開著聯結車，自高雄載貨北上到土城，卸完貨後未做休息，於早上9時多隨即開車返回高雄。疲勞駕駛的黃男，於11點左右行駛至新竹香山時，因恍神導致車輛偏向路肩行駛，直接衝向當時在路肩執行勤務的國道警車，由於撞擊力道過大，造成警車再撞向故障轎車及拖吊車的4車連環車禍。

當時坐在車內的國道警察陳啟瑞遭強大外力夾擊，傷重送醫最後死亡，而已經下車正在處理事故的警察楊于辰、周姓車主、謝男、林男則分別受到輕重傷。黃姓司機向警方坦承肇事，且警方更在聯結車頭找到一組安非他命吸食器，他也承認案發前5天有吸安(施用2級毒品罪，累犯，遭判刑5月，易科罰金15萬元)。

▲陳啟瑞於2017年父親節前夕處理高速公路車禍現場，遭追撞身亡。（圖／資料照／民眾提供）



法官認，黃男駕駛聯結車上路，負有注意的義務，依當時天氣、視線、路況等情況，黃男並無不能注意的情事，甚至連續開車後未做適當休息，導致疲勞駕駛，釀成連環車禍，確有過失責任，但黃男於車禍事故後留在現場，並向警方坦承、表示願意接受制裁，依規定減輕其刑。

法官考量，黃男曾於2017年元月疲勞駕駛聯結車，於國道苗栗段釀連環車禍，遭依業務過失罪判拘30日，應知開聯結車附掛板車，體積龐大，應更謹慎，駕駛需更長反應時間及煞車距離，否則一旦發生車禍，動輒死傷慘重。但黃男又於連續工作後未予適當休息，最後疲勞駕駛發生車禍，造成國道警察死亡，考量黃男已與被害家屬以530萬和解，同時百萬賠償楊姓警員，及與謝、林、雷男等人均和解，僅剩1人尚未和解，因此法官認被告已儘力彌補被害人損失，因此依業務過失致死罪判刑8個月。

▲2018年11月，經內政部核准陳啟瑞以「因公殉職」，追頒3等楷模獎章，警政署署長陳家欽日前核定追晉巡官職務。（圖／資料照／翻攝國道警察局臉書）

死亡的員警陳啟瑞案發當時只能以「因公死亡」辦理，令同袍為此叫屈，多次奔走請命，終於在2018年11月，經內政部核准以「因公殉職」，追頒3等楷模獎章，警政署署長陳家欽日前核定追晉巡官職務。

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