台東張志明要求劉櫂豪站出來　幫「小英老師」論文來申冤

▲總統假論文? 張志明要求劉櫂豪站出來，幫小英老師論文來申冤。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

近日針對蔡英文總統論文事件炒得沸沸揚揚，為此27日下午由台東立委候選人張志明競選總部召開了記者會，由張志明親自向鄉親說明他的看法，張志明說論文事件事關整個中華民國的國格。政論節目主持人彭文正講述有關蔡總統論文的事件，提到在2011年6月9日博士論文題目是「國內市場的保護機制」，但在2011年之後她改口為「非公平的貿易」，這兩個題目差很大。張志明針對此節目所提出的疑問，要請劉櫂豪委員站出來幫小英老師的論文來申冤！

張志明特別強調學生跟老師關係應該是密切的，既然是「師徒」，應該會知道老師的論文到底有沒有存在？張志明再次提出要請劉櫂豪委員勇敢的站出來幫小英老師說明。張說真害怕以後到世界各地去開學術研討會時，會被其他學者笑你們總統有假的博士論文?更不希望他台東的學生，到全世界各地方會被人指指點點，說我們有一位曾經謊報博士論文的總統?

張志明說，我們很講究誠實，如果說事實是真的沒有這份論文，應該要趕快自首，至少留給自己跟國家一點顏面，再來劉櫂豪委員提到請鄉親要挺會做事，請問是挺做甚麼好事呢?尤其當你的老師一直挺你，給你資源讓你好選幾次選縣長、立委，所有提名都是劉櫂豪，你應該要站出來為這麼挺你的老師來申冤！

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