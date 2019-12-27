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藍鐵票生鏽？阮昭雄：民調僅落後賴士葆6%「下架支持九二共識立委」

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▲▼民進黨,阮昭雄,賴士葆,九二共識。（圖／阮昭雄辦公室提供）

▲「年輕選票是最大關鍵！」民進黨立委候選人阮昭雄（右）說，賴士葆公然力挺九二共識，已引起選民反感。

政治中心／綜合報導

台北市文山、南中正是傳統藍營的鐵票區，民進黨立委候選人阮昭雄捲土重來，對上尋求連任的賴士葆，成為選情激烈區，雙方從陸戰打到空戰不停歇，阮昭雄更出招與館長陳之漢聖誕節直播，館長在直播上直呼「賴士葆應該退休安享晚年」。據最新內部民調透露，該選區選情已陷入膠著，阮昭雄民調緊追賴士葆，雙方一路拉近差距至6%。

▲▼民進黨,阮昭雄,賴士葆,九二共識。（圖／阮昭雄辦公室提供）

2016年選舉中，無黨籍議員李慶元、社民黨苗博雅兩人票數加總，略輸賴士葆兩千票左右，這次李慶元、苗博雅並未參與立委選舉，轉而力挺阮昭雄，並因地方上非藍勢力整合有成，加上阮狂打交通建設等民生議題，聲勢逐漸上揚，對賴士葆的選情造成威脅，甚至逼得過去少打電視宣傳的賴士葆，近日砸重金下廣告預算、親自站路口拜票，跌破眾人眼鏡。

根據其內部民調資訊，阮賴兩人最新民調僅差距6%，選情相當激烈。賴士葆主打「九二共識拼經濟」，在文山、南中正選區各大路口掛上看板，頗受注意。不過，近日阮昭雄陣營批評，預計通過文山的捷運南環段延宕30年，賴士葆該為地方建設延宕負起責任。阮表示，民進黨政府通過核定南環段建設，賴士葆從沒認真為大文山地區爭取過捷運建設，卻對已納入前瞻計畫的南環段說成是自己功勞，收割前瞻計畫成果不害臊，痛批賴士葆「一邊罵前瞻、卻又收割前瞻計畫」。

▲▼民進黨,阮昭雄,賴士葆,九二共識。（圖／阮昭雄辦公室提供）

「年輕選票是最大關鍵！」阮昭雄說，賴士葆公然力挺九二共識，已引起選民反感，加上中間選民相對上也比過去增加許多，特別是阮昭雄訴求捷運南環段加速動工，獲得市民認同，民調拉近也凸顯「反對一國兩制、下架賴士葆」逐漸發酵，更重要的是，「這次選舉另一個意義也要世代交棒，讓年輕人改變文山、南中正」。

▲▼民進黨,阮昭雄,賴士葆,九二共識。（圖／阮昭雄辦公室提供）

阮昭雄強調，賴委員已經當得夠久了，地方建設不可ㄧ再延宕，如今民心思變，他有信心選民做出正確的選擇。他最後也透露，蔡英文總統、副總統候選人賴清德將於本周日（29）下午六點半到景美國中舉辦「英雄聯盟」晚會，歡迎選民共襄盛舉，為他的選情持續加溫，拼國會過半的關鍵一席，力挺文山、南中正改變成真。

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