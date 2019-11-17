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少女應徵高薪「試完禮服和髮妝」　經紀人將她直送酒店還債

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▲▼ 跑趴,派對,人來瘋,愛玩, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲3名未成年少女被帶去試禮服、髮妝後，被要求要陪酒還債。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

王姓女子與李姓女子以「在酒店上班賺錢最快」等詞，引誘3名未滿18歲少女加入旗下擔任傳播小姐，她們先將少女帶去挑選禮服及化妝，再以「需上班賺錢償還治裝費」為由，將3名少女帶往酒店上班。新竹檢方依違反兒少性剝削防制條例起訴二女。

檢警調查，39歲的王女從事媒介小姐至酒店坐檯陪酒，以抽取傭金的經紀人工作，在知法犯法的情況下，還以無償提供住宿套房、支付汽車油資及餐費等「員工福利」，聘僱26歲李女擔任助理，負責招募傳播小姐。

王、李以「在酒店上班賺錢最快，也可以獲取高薪」等詞，引誘3名未成年少女加入擔任傳播小姐。王女先以月租1萬元代價，提供租賃套房給3少女居住，並帶3少女前往挑選禮服、專人化妝後，再以3人需上班賺錢償還妝髮、禮服、包鞋等費用為由，當晚將她們帶往養生會館面試，3少女開始在各大養生會館、酒店坐檯陪酒。

少女們每日晚間8點報到後至隔天凌晨5點多下班，每小時坐檯收入為850到900不等，經紀人王女抽頭後，少女們實領每小時600元。

後來其中一名少女被校方發現她在酒店上班，才通報社工進行緊急安置；王女知道東窗事發，竟於某律師事務所，以30萬元為代價，與李女簽立協議書，協議李女不得將他供出，並交付6萬元給李女收執，全案經新竹地檢署檢察官指揮新竹市警察局移送偵辦。

檢方指出，王女、李女所為，均係犯違反兒童及少年性剝削防制條例之意圖營利引誘、媒介、協助少女坐檯陪酒罪嫌，被告媒介少女坐檯陪酒利潤為每人每檯250元、每人每天保守以5檯計算約1250元，王女媒介少女陪酒日數約40天，經估算後犯罪所得共計約5萬元，建請院方依法宣告沒收。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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