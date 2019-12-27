國民黨中央委員連勝文南下屏東　陪同葉壽山掃街

▲國民黨中央委員以及青年發展基金會董事長連勝文，27日到屏北立委候選人葉壽山競選總部，為葉壽山加油打氣。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

國民黨中央委員以及青年發展基金會董事長連勝文，27日下午到屏北立委候選人葉壽山競選總部，為葉壽山加油打氣。連勝文說，和葉壽山交情近20年，這次專程南下為葉壽山打造屏東體育產業科技園區背書，並陪同葉壽山在屏東市區遊行掃街，呼籲選民為扭轉下一代的命運，全力支持有良心、有能力、有智慧的立委候選人葉壽山。

▲▼連勝文為葉壽山政見背書、掃街。

連勝文表示，同樣是民進黨執政，屏東縣的人口數卻是逐年流失，新竹縣的人口則是年年增加，以致屏東原本3席立委，這次掉了一席只剩2席，而掉的那一席則是跑到增加一席的新竹縣。到底誰執政有在用心，大家是一目了然。

他說，葉壽山是放眼現階段政治領袖中屬於會做事人，在市長任內不但在公共建設上有建樹，在財政上更是無負債，這是執政者非常不容易做到的事。所以，他推出的體育產業城，將生產基地放在屏東，到中央全力推動相關立法架構，以屏東的人力和產業，促進地方發展是非常可行的方案。隨後，連勝文並在葉壽山的為屏東打造體育產業城的政見背板上簽名背書。

葉壽山表示，他的政見「打造會生蛋的金雞母─推動屏東體育產業城」有五個特色，一是催生經濟部通過屏東體育產業發展促進條例，二是招商國際品牌進駐設廠，做為運動國際品牌的生產基地，三是相關運動產業設廠進駐，帶動更多國際賽事來屏舉辦，四是促進屏東經濟發展，以去年台灣體育運動設備及器材出口外銷，超過新台幣5百億元，未來屏東體育城產能創造更可觀的數字。五是為屏東年輕人創造10-20萬個就業機會。

隨後，連勝文陪同葉壽山在屏東市區遊行掃街，所到之處受到市民熱絡歡迎，支持1號葉壽山凍選聲音不斷，還有市民記得連勝文去年也在屏東市區陪同林恊松市長掃街，雖然已事隔一年顯然人氣不受影響，所到之處依舊大受歡迎。

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