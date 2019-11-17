大葛格半夜摸進房　13歲少女從此噩夢纏身5年

▲陳男因不勝酒力被同學家人好心留宿，沒想到他卻酒起色膽，對同學的13歲妹妹性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

陳姓男子16歲生日當天到同學家開趴慶生，因不勝酒力被同學家人好心留宿，沒想到他卻酒起色膽，對同學的13歲妹妹性侵得逞，被害少女歷經5年仍未走出陰影，經診斷罹患憂鬱症，才揭發遭哥哥同學性侵一事，新竹檢方依性侵幼女罪嫌將他提起公訴。

警方調查，2014年11月陳男滿16歲當天，到同學家烤肉飲酒開生日趴，由於不勝酒力，同學的家人好心讓他借宿一晚，沒想到陳男進入潛入同學13歲妹妹的房間，對她性侵得逞。

陳男到案後卻否認犯行，辯稱當時已喝醉，未與同學妹妹發生性行為。不過檢方調查發現，被害女童因受性侵而罹患憂鬱症，因此檢方認定陳男涉嫌重大。

由於陳男涉嫌犯案時仍未滿18歲，依規定應由新竹地院少年法庭審理。全案依性侵幼女罪嫌提起公訴。

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