李佳芬談養韓17年落淚　劉寶傑驚爆600萬內幕「那個不甘願就是怨」

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬在MOMOTV節目上談及過去17年的辛苦，忍不住當場落淚。知名主持人劉寶傑和財經專家黃世聰在25日播出的節目上爆出內幕，聲稱李佳芬接受專訪就是在對王小姐隔空叫陣，「她看起來就是愛面子、驕傲的人，結果受這委屈，她不甘願，這口氣就吞不下去。」

▲李佳芬今年6月陪同韓國瑜到雲林拜票，臉上表情凝重。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

黃世聰在政論節目《關鍵時刻》上提到，如果看過李佳芬在MOMOTV節目的專訪，就會發現她其實是一名很識大體的老婆，「她在專訪裡面講的是韓國瑜過去17年的風風雨雨，17年都沒有工作，但她願意養他，因為她是一名妻子，甘願如此，但是在講到這麼多的狀況裡面，她還是有很多不甘願。」

黃世聰認為，李佳芬的不甘願在近期韓國瑜的拜票行程中都可以看出端倪，「她如果真的甘願，就應該要跟韓國瑜站在一起，但是她沒有，為什麼？因為要她說好話可以，但是要完全走在一起，她目前還沒有辦法。」劉寶傑聽到這裡，也忍不住附和，「那個不甘願就是怨了。」

▲李佳芬在台上激動落淚。

「我覺得（李佳芬）專訪是在隔空對王小姐叫陣。」黃世聰表示，王小姐600萬元事件第一次被爆出來的時候，李佳芬雖然還會在造勢場合上幫韓國瑜擦汗、互動，但雲林那一場就真的哭了，凱道那場也是，「因為她實質上就是有委屈，尤其是回到雲林，雲林是她的娘家，她就真的完全崩潰。」

接著，劉寶傑也提出自己的看法，他認為，李佳芬看起來就是一個愛面子、驕傲的人，結果受到這樣的委屈，「她就不甘願，這口氣她就吞不下去。」