陳芳明277字解析吳怡農反超蔣萬安　「下架吳斯懷成最強口號」

▲吳怡農（左）與蔣萬安（右）被網友封為是「雙帥對決」。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市第3選區（中山、北松山）國民黨籍的蔣萬安對上民進黨籍的吳怡農，堪稱是2020立委選舉中的激戰區。政大台文系講座教授、知名作家陳芳明26日在臉書PO文，以277字解析吳怡農的聲勢已經超越蔣萬安，最強的競選口號就是「下架吳斯懷」。

陳芳明認為，「下架吳斯懷」這個口號的力道或許比想像中來得強烈，甚至成為2020總統、立委大選的主軸，畢竟號稱藍營最穩的立委候選人蔣萬安，在這次事件中沒有表態，反而讓對手吳怡農的聲勢反超，背後的「助選者」就是吳斯懷，而這句話也成了民進黨最強悍的競選口號。

▲吳斯懷列入國民黨不分區立委名單，掀起各界正反意見熱議。（圖／記者湯興漢攝）

安定力量副秘書長、不分區立委候選人毛嘉慶日前也在政論節目《94要客訴》中提到，蔣萬安與吳怡農之間的差距可能落在3％以內，之所以會變成這樣，是因為蔣的策略出了問題，包含在下架吳斯懷一事和同婚議題上，都沒有考慮到藍營基本盤的選民意向，相當於是給自己設定障礙。

但究竟「下架吳斯懷」是否真的能夠撼動藍營選情，國民黨台南市立委候選人洪秀柱曾抨擊，民進黨口口聲聲說要下架，但吳沒有對不起台灣、沒有對不起中華民國，甚至在中國演講時說了8次中華民國，還展現出中華民國青天白日滿地紅的國旗，反觀民進黨哪一個人敢做這樣的事，根本就是雙重標準。