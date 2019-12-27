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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉「受不了國民黨造謠」：哪天把你們網軍老家抄出來

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圖、文／鏡週刊

台北市議員秦慧珠26日於市長柯文哲專案報告後的質詢時間，針對柯文哲於世大運期間和當時尚未成為台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑一起拍片提出質疑，柯文哲一共上過兩次呱吉直播，第一次宣傳世大運，觀傳局支付了將近10萬元酬勞，第二次則指柯文哲使用自己的競選經費，批柯是「養卡神、養網紅始祖」。

對此，被點名的邱威傑感到不滿，當場登記了專案報告發言回應，也再一次公開說明和柯文哲合拍影片事情始末，並反嗆「如果你們繼續這樣鬧，散播這些假資訊的話，我坦白講，我哪天真的不爽起來，我直接把你們網軍老家抄出來給大家看一看」。

▲台北市議員邱威傑轟國民黨議員造謠。（圖／鏡週刊提供）

邱威傑於市議會再一次解釋和柯文哲拍片公開始末，表示宣傳世大運影片，當時觀傳局給他的酬勞是大約9萬多塊，並公開自己拍片的業配價格是3倍，之所以接受這個價格是因觀傳局說因《採購法》的緣故，酬勞超過這個數字程序上會比較複雜，因此邱威傑念於世大運宣傳迫切且經費短少，因此以做公益的性質接下案子。

第二次柯文哲上他的直播則是沒收取任何費用。但從去年開始，許多國民黨議員經常將世大運的宣傳費當作柯文哲上直播所收取的費用，讓他非常不開心。

邱威傑表示，誰有養網軍在網路上做一些亂七八糟的事，他不敢說一定都有，但如果有人有，國民黨絕對不能說沒有。並強調，不論是他、苗博雅或黃郁芬都沒錢養網軍。也直言，尊重大家是政治界的前輩，講到政治上的事很少口出惡言，但在網路上他才是專家，什麼口碑行銷公司還是政治行銷公司，多少他也是懂一些的。

邱威傑反嗆造謠的國民黨議員「如果你們繼續這樣鬧，散播這些假資訊的話，我坦白講，我哪天真的不爽起來，我直接把你們網軍老家抄出來給大家看一看」，柯文哲也表示「好！歡迎！」。

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