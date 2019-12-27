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毒品防治條例條法修5克才判刑　台南藍軍抨擊這樣的民進黨立委還支持的下去嗎？

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▲台南市議員蔡淑惠、王家貞抨擊毒品危害防治條例部分條文，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者，可處有期徒刑，調降為5公克以上，對當前校園毒品氾濫的狀況，將越發嚴重。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡淑惠、王家貞抨擊毒品危害防治條例部分條文，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者，可處有期徒刑，調降為5公克以上，對當前校園毒品氾濫的狀況，將越發嚴重。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡淑惠、王家貞抨擊指出，立法院在民進黨立委優勢人數下，三讀通過毒品危害防治條例部分條文，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者，可處有期徒刑，調降為5公克以上，這個結果，對當前校園毒品氾濫的狀況，將越發嚴重。

蔡淑惠、王家貞指出，因為在校園內擁有5公克以上的毒品，才被視為販毒，以0.1公克為1單位，要50包毒品才是犯罪。大家都知道，毒品的危害，不僅會毀了吸毒者一生，也會摧毀一個家庭，但民進黨卻通過這種毒品條例，不啻是別人的嬰仔死不完，死道友，不必死貧道。

蔡淑惠、王家貞說，校園毒品的危害，到底有多嚴重呢？根據衛福部統計，19歲以下的的青少年吸毒人數，約為吸毒人數的2.7％，相當於1749人，但這個數據，卻遭專家質疑，認為這個數據遠遠被低估至少10倍以上，什麼原因造成這個數字被低估呢？包括台灣成癮科學會及中正大學犯罪防治學系等單位都認為，這跟校園的通報方式有關，學校最大的問題是心態保守，若發現學生吸毒，都會先在校園內輔導解決，直到事態嚴重無法遮住，才會選擇通報曝光。

另外，因為經濟問題，年輕人接觸毒品，都是以價格便宜的安非他命與K他命為主，除非是檢驗可以保留毒液較久的頭髮為主，要不尿篩，僅能在吸食毒品後的幾天內可以驗出，超過這個時間點，這些毒品會隨著人體代謝掉，已無法驗出有使用毒品。

蔡淑惠、王家貞表示，我們相信專家的分析，為什麼呢？因為我們跟台南市教育局調閱國中小尿篩相關資料，在尿篩方面，分為1年2次學校開學出辦理的「指定尿篩」，以及每月隨機抽檢的「臨機尿篩」，從圖表中可以看出，這2種篩檢，這3年來，指定尿篩確認陽性都是掛零，臨機尿篩2017年掛0，2018年僅有1人是確認陽性，2018年則增加到3人。但證據會打臉，台南市警方查獲的學生涉毒人數，數據卻遠超過這些，至於沒被查獲的呢？

根據台南市警方掌握的情資，目前已有販毒組織滲透進入各級校園吸收學生吸毒，乃至轉換成販毒小據點，這些不法之徒找的學生對象，都是以單親家庭，亦或是高風險家庭的學生為主，尤其，現在很多新興毒品推陳出新，除了毒咖啡、毒奶茶外，還有包裝與一般市面上所販賣的軟糖、巧克力、跳跳糖與梅子粉無異的毒品，甚至還有與廣受學生喜愛的科學麵型式的毒品，讓很多學生在沒戒心下就接觸到毒品，而讓人憂心的是，這種新興毒品台灣並未管制，且幾乎都不是單一毒品，而是胡亂添加各類毒品，不僅損害身體健康，更增加戒治困難，之前嘉義就有一名就讀高年級的男童，因同學請吃包裝成「小熊軟糖」的搖頭丸染毒。

▲台南市議員蔡淑惠、王家貞抨擊毒品危害防治條例部分條文，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者，可處有期徒刑，調降為5公克以上，對當前校園毒品氾濫的狀況，將越發嚴重。（圖／記者林悅翻攝）

蔡淑惠、王家貞說，面對毒品戕害學子，我們不禁要問，我們台南市選出的民進黨立委陳亭妃、林俊憲以及郭國文，怎麼忍心修這種毒品條例呢？我們台南市民，這樣的民進黨立委還要支持下去嗎？

台南市教育局指出，有關市議員王家貞、蔡淑惠關心台南市校園毒品防制及尿篩等議題，台南市政府跨局處努力共同阻絕毒品進入校園，2016-2019年國中小發現學生藥物濫用個案逐年下降，自2016年12案至2019年降至4案，顯示台南市校園毒品防制卓有成效；因應新型毒品樣式推陳出新，台南市政教育局也結合台南市民間團體成立反毒宣教團，2019年針對教育人員、學生以及家長，辦理相關活動與研習共計458場次。

教育局提醒家長，家庭是毒品防制第一道關卡，結合家庭與家長力量，自2018年起教育局已培訓76位家長志工及498位反毐繪本解說員進入校園，協助反毒宣導，反毒從家出發，多關懷、陪伴及留意孩子的生活作息及出入的場所，培養正當休閒活動，迎向健康人生，如發現孩子花費增加，房間出現怪味（如塑膠味），作息異常等徵兆，可向學校尋求協助且強化家庭教育諮詢專線（412-8585）功能，提供家長藥物濫用防制諮詢管道。至於強制驗尿，對象須是特定人員，如曾施用毒品、中輟生、認為有必要並取得家長同意者，並即時發現即時輔導，

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