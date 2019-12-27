劉兆玄挺韓國瑜讚：有領導者格局　5字評蔡政府「騙貪濫汙危」

記者黃翊婷／綜合報導

2020大選進入最後半個月的衝刺期，中華文化永續發展基金會董事長、行政院前院長劉兆玄26日對外表示，將力挺國民黨總統候選人韓國瑜，因為總統蔡英文現在的這個政府團隊令他心寒，總體來說就是「騙、貪、濫、汙、危」這5個字，所以希望明年大選韓能勝出，以免台灣被搞垮。

▲劉兆玄表態挺韓。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合報》報導，劉兆玄坦言自己和韓國瑜不熟，也清楚對方有很多缺點，但至少目前提出來的四大國家方向，都有展現出領導者的高度與格局，算是少數宏觀的政治人物，加上蔡政府執政幾乎就是「騙、貪、濫、汙、危」，爭議點包含燃煤火力全開、用廢發電等等，如果連任，恐怕會搞垮台灣，所以他決定站出來表態挺韓，期盼對方能夠帶領中華民國突破困境。

據了解，劉兆玄曾擔任交通部長、行政院副院長以及行政院院長等職務，2008年受到時任總統馬英九邀請入閣，隔年9月就因為八八水災的政治風波請辭，而在他任職交通部長期間，其實曾和韓國瑜打過交道。

▲韓國瑜近期積極爭取年輕族群的支持，搶攻年輕選票。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜的夫人李佳芬今年6月在節目《大雲時堂》中提到，以前只要沒有在7點前通過華中橋，就一定會在橋上塞車長達一個小時，那時候韓國瑜向時任交通部長的劉兆玄提出建議，「我們可不可能發展熱氣球」，接著解釋世界各國是怎麼利用熱氣球當交通工具，不過，劉當時聽完只回答一句，「韓委員，你在跟我開玩笑嗎？」

如今劉兆玄站出來挺韓國瑜，網友們大多仍抱持觀望的態度，甚至還有人在相關新聞底下提問，好奇劉怎麼不是表態挺親民黨總統候選人宋楚瑜，而是選了韓國瑜。