　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘇治芬控宣傳車遭包圍5分鐘　阿伯到案傻眼「吵到我孫子無法睡覺」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨雲林立委候選人蘇治芬聲稱宣傳車在26日傍晚6時許被黑衣人包圍，隨後前往派出所要求警方交出「凶手」。不過，受到傳喚到案說明的李姓男子頻頻喊冤，表示宣傳車的音量太大，吵到孫子都睡不著，上前勸阻卻遭到誤會，實在很無奈。

蘇治芬的妹妹蘇勳璧26日傍晚6時許搭乘宣傳車沿街拜票，行經東勢鄉程海厝時，突然有6、7名黑衣人從一旁的民宅衝出，不僅威脅手持麥克風的蘇勳璧，還不斷拉扯車門、拍打車窗，似乎想將車上的人拉下來，打斷演說後一群人就逃離現場。

▲蘇勳璧筆錄後受訪指出，還原事發時車上講的內容為，「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，突然十幾個人衝出來，其中6、7個人圍住宣傳車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇治芬與支持者在派出所外表達訴求。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

蘇治芬不滿妹妹受到威嚇，同日晚間9時30分前往東勢派出所舉行記者會，在近百名支持者的力挺下，呼籲警方調查此案，不能讓這樣的氛圍持續下去，以免影響選舉公平競爭，「凶手不交出來，我會在派出所靜坐」。

不過，接受警方傳喚到案說明的李姓男子向《聯合報》表示，事發當下自己和朋友在家中泡茶，無奈蘇治芬的宣傳車音量太大，不僅大人們無法聊天，就連孫子也沒辦法睡覺，上前勸說都沒有改善，一氣之下才想把車子趕走，結果卻捲入糾紛，甚至面臨官司。

▲蘇勳璧筆錄後受訪指出，還原事發時車上講的內容為，「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，突然十幾個人衝出來，其中6、7個人圍住宣傳車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蘇勳璧受訪時表示，事發當下演講的內容為，「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，下一秒就突然衝出十幾個人。

至於當時的情況究竟為何，負責駕駛宣傳車的吳姓司機供稱，整個過程不到5分鐘，他當下慌亂到根本忘了拿起手機錄影存證，只是急著想擺脫困境，最後靠著緩慢移動車輛才順利脫困。由於目前雙方的說法差距太大，加上正逢選舉敏感時期，警方不敢大意，後續會持續追查究竟還有多少人涉案，早日讓全案水落石出。

【其他新聞】

►蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

►雲林民進黨部轟謝淑亞散佈假消息　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

►蘇治芬籲檢警勿淪為影響選舉的馬前卒　檢：檢舉均經審慎篩選 

ET快訊
冷氣團發威ing！今晨最低11.8℃　北台急凍「竹苗可能10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

老公台北工作多生兩女正宮崩潰　兒作證：爸爸過年才會回來住兩晚

罵鄰居三字經5000元飛了　阿伯「我一天到晚都在幹譙」求換無罪

武術教練性侵判10年又被挖出少女裸照　「拒配合就公開」逼壞壞

台商百億地下匯兌案追出嘉義大咖商人　檢方查扣瑪莎拉蒂、珠寶

蘇治芬控宣傳車遭包圍5分鐘　阿伯到案傻眼「吵到我孫子無法睡覺」

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

夜會小王「一巴掌秒招死神」　總鋪師為20萬勒殺人妻…當垃圾棄屍

同意爛尾樓抵債3.5億！「殯葬大亨」朱國榮8人到案　涉證交法移送檢方複訊

她喝醉高雄北上！猥褻男「忍到新竹」客運扒衣…男友一旁睡死

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

蘇治芬控宣傳車遭包圍5分鐘　阿伯到案傻眼「吵到我孫子無法睡覺」

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

夜會小王「一巴掌秒招死神」　總鋪師為20萬勒殺人妻…當垃圾棄屍

同意爛尾樓抵債3.5億！「殯葬大亨」朱國榮8人到案　涉證交法移送檢方複訊

她喝醉高雄北上！猥褻男「忍到新竹」客運扒衣…男友一旁睡死

快訊／樹林火車高速經過平交道　男子衝上前「趴軌道」被輾過慘死

載槍手連轟「十五分幫」老大4槍　警找上門...運將驚：怎麼是我？衰遭扣車採證

快訊／台南鹽水工安意外！35歲男操作鋁材擠形機械觸電命危

新北男翹掉「教召」！2天後被抓回　超慘下場曝光

屁孩越界「三蘆」！囂張怒討公道　6煞砍人致重傷

劉兆玄挺韓國瑜讚：有領導者格局　5字評蔡政府「騙貪濫汙危」

韓國瑜「跪著走路」能抓住年輕人？ 李正皓點出死穴：不可能翻轉

冷氣團發威ing！今晨最低11.8℃　北台急凍「竹苗可能10度以下」

蘇治芬控宣傳車遭包圍5分鐘　阿伯到案傻眼「吵到我孫子無法睡覺」

2019十大精品最火的包款　Dior Mini Book、CHANEL 19撞包也想要入手

韓國瑜、張善政今將參訪宏達電　王雪紅夫婦親自接待展示VR虛擬實境

德國著名男高音許萊亞離世...享壽84歲　8歲開始唱歌一生獻給音樂

昆台聯合畫院　推兩岸藝術交流擴及「少數民族」

IG女模穿「牙線比基尼」慶生 渾圓「屁股彈」炸翻網友

新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

快訊／火車經過平交道...男衝上前「趴軌道」被輾過慘死　

賓士C63衝出護欄！45°傾斜掛邊坡

新北男翹掉「教召」！超慘下場曝光

至尊保母+護法隨侍！15分幫老大狂賭天九欠債引殺機

遭轟4槍命危！黑道大哥：怎沒人救我　兇悍過往曝

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

屁孩越界「三蘆」　6煞砍人致重傷

大圈仔朱國榮再被約談　集團資金往來涉非常規交易

台大電眼妹轉職調查官！爸爸是局裡高官無人知

桃園男說完「不好意思」搶劫！佛心運將：在這等你10分鐘

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

更多熱門

相關新聞

陳水扁急性腸胃　吊點滴照片曝光

陳水扁急性腸胃　吊點滴照片曝光

前總統陳水扁26日因為急性腸胃炎狂吐，送醫打點滴後身體仍相當虛弱，被醫生囑咐必須休養3天。陳水扁兒子、民進黨高雄市議員陳致中也在臉書上傳陳水扁吊點滴的照片，留言祝爸爸早日康復，消息立刻引發外界關切。

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

酸側翼政黨抹紅　柯：是在哈囉？

張善政表態花蓮立委投傅崐萁

張善政表態花蓮立委投傅崐萁

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

關鍵字：

2020大選雲林蘇治芬2020雲林縣立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

求子狂失敗！醫驚見「唯一會游的蟲」…他哭求：快抓

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面