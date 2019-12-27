蘇治芬控宣傳車遭包圍5分鐘　阿伯到案傻眼「吵到我孫子無法睡覺」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨雲林立委候選人蘇治芬聲稱宣傳車在26日傍晚6時許被黑衣人包圍，隨後前往派出所要求警方交出「凶手」。不過，受到傳喚到案說明的李姓男子頻頻喊冤，表示宣傳車的音量太大，吵到孫子都睡不著，上前勸阻卻遭到誤會，實在很無奈。

蘇治芬的妹妹蘇勳璧26日傍晚6時許搭乘宣傳車沿街拜票，行經東勢鄉程海厝時，突然有6、7名黑衣人從一旁的民宅衝出，不僅威脅手持麥克風的蘇勳璧，還不斷拉扯車門、拍打車窗，似乎想將車上的人拉下來，打斷演說後一群人就逃離現場。

▲蘇治芬與支持者在派出所外表達訴求。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

蘇治芬不滿妹妹受到威嚇，同日晚間9時30分前往東勢派出所舉行記者會，在近百名支持者的力挺下，呼籲警方調查此案，不能讓這樣的氛圍持續下去，以免影響選舉公平競爭，「凶手不交出來，我會在派出所靜坐」。

不過，接受警方傳喚到案說明的李姓男子向《聯合報》表示，事發當下自己和朋友在家中泡茶，無奈蘇治芬的宣傳車音量太大，不僅大人們無法聊天，就連孫子也沒辦法睡覺，上前勸說都沒有改善，一氣之下才想把車子趕走，結果卻捲入糾紛，甚至面臨官司。

▲蘇勳璧受訪時表示，事發當下演講的內容為，「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，下一秒就突然衝出十幾個人。

至於當時的情況究竟為何，負責駕駛宣傳車的吳姓司機供稱，整個過程不到5分鐘，他當下慌亂到根本忘了拿起手機錄影存證，只是急著想擺脫困境，最後靠著緩慢移動車輛才順利脫困。由於目前雙方的說法差距太大，加上正逢選舉敏感時期，警方不敢大意，後續會持續追查究竟還有多少人涉案，早日讓全案水落石出。

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