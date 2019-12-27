總統政見會照稿唸　前外交官：找到台灣陷入困境的原因

▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統候選人第2場電視政見發表25日落幕，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜二度交鋒。不過，前外交官介文汲認為，總統政見會如果是照稿子唸，要是發生在其他民主國家，絕對會被立即淘汰，「從蔡英文身上，我們找到了台灣一步步陷入困境的根本原因」。

介文汲26日在臉書表示，總統政見會如果是照稿子唸，就表示胸中根本沒有治國的藍圖及理想，這要是發生在其他民主國家，絕對會被立即淘汰，蔡英文就是一路照稿唸，為她擬稿的人層次又不足，故整個政見的內容最多僅有經濟部次長的水準，完全不具總統的高度及格局。

介文汲認為，韓國瑜全程眼神堅定，自信氣足，完全不需看稿，句句發自肺腑，侃侃而談，且提出主權基金、雙語教育、法令鬆綁等每一項政見都係針對社會不同群體的需求，不僅能解決現有的重大問題，還能為國家的長遠未來奠定堅實的基礎。

介文汲認為，蔡英文吹噓台灣經濟在任內如何之好，這種吹噓觸怒飽受低薪之苦的年輕人、小商販及基層勞工，完全無視今年許多放無薪價或領不到年終獎金者的感受。

至於藍綠交鋒是否恢復特偵組，介文汲則說，蔡英文面對政府層出不窮的貪污腐敗案，及錯誤能源政策導致的處處嚴重空污，竟敢反對恢復特偵組，並為能源政策的錯亂瞎掰強辯。

介文汲直言，這場政見會看到蔡英文不接地氣、自以為是的無知及傲慢，「從蔡英文身上，我們找到了台灣一步步陷入困境的根本原因」；而韓國瑜的赤忱練達，治國安邦的才能，「我們重燃起對台灣的信心及希望」。

2020總統候選人第3場電視政見發表會27日晚間7時登場，蔡英文、韓國瑜以及宋楚瑜，第三度同台闡述政見，這也是最後一場公辦政見會，台視與中選會官網全程同步轉播。

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了