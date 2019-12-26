▲▼用心拉票！李翁月娥邀「折翼天使吃Pizza」、李旻蔚喊「自立廚房」結合老人共餐

▲李翁月娥喊話，把愛傳出去！（圖／翻攝自李翁月娥-把愛傳出去-阿娥媽咪粉專）

記者劉維榛／綜合報導

選戰進入關鍵倒數16天，三重區立委候選人勤跑選區，與選民熱絡互動！李翁月娥暖心邀請身障朋友們，一同共進溫馨午餐吃Pizza；李旻蔚則喊出「擴大銀髮共餐設立自立廚房」；余天依舊現身市場拜票，和選民搏感情。

無黨籍李翁月娥關懷弱勢族群多年，公益形象也深植人心，今（26）日，她與順濟媽祖慈善會熱心邀請八里愛維養護院的21位天使享用Pizza，暖喊「希望在歲末年終之際給折翼天使們一個溫馨快樂的時光。」

▲李旻蔚盼能設立自立廚房！（圖／翻攝自三重埔ㄟ女兒 李旻蔚臉書）

敵軍方面，台灣民眾黨李旻蔚則重視銀髮族飲食健康，喊出擴大銀髮共餐設立自立廚房，她透露，目前新北市已有一些國中小校內設有「自立廚房」，不僅減少中央廚房的運輸成本，也能更確保食材品質。除了全面增設三重區學校的自立廚房空間外，李旻蔚認為，要推動結合老人共餐，不僅讓學生的營養午餐吃得安全，也能為老人家的共餐增添美味，充分利用資源，一舉數得。

▲余天拜票活力滿滿！（圖／翻攝自余天 Yu Tian臉書）

民進黨部分，余天一樣每日開直播向粉絲問安，今天他親臨三重的大台北市場掃街，儘管天氣有些轉涼，現場民眾依舊熱情如火喊拍照，余天通通來者不拒，讓選民們拍好拍滿。

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