交換禮物條件「全新100元」自由參加！　兒子一拆「用過的+牽絲」臉秒垮

▲交換禮物示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大人準備交換禮物讓小孩開心，不過這孩子收到禮物後卻是「有苦說不出」。一名媽媽表示，兒子昨日參加班上交換禮物，大家都說好前提是要「全新的商品」，然而兒子卻收到用過的二手物，對比他們用心選禮物＋包裝，讓媽媽忍不住怒上網抱怨一波。

「媽媽我心很累。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示孩子課後班25日玩交換禮物，條件是100元左右的「全新商品」，採自由參加制。原PO不僅帶兒子去文具店選了一組文具組，還用心包裝；怎料兒子回家拆禮物後，心情整個盪到谷底。

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只見兒子收到一個聖誕老人提袋和三支筆，不過其中只有色筆是全新的，兩支蠟筆已經有被使用過的痕跡，重點是還不太能畫。不僅如此，原PO表示提袋的作工也很糟糕，上面原本充滿了熱熔膠的牽絲痕跡，照片裡已經是清理過後的樣子了。

▲交換禮物讓兒子傷心了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

「孩子的禮物講白點都是大人準備，都說全新還拿二手的，真的讓人感覺不好。」有網友猜測，對方會不會是弱勢家庭，已經盡力拿出最好的禮物了；但媽媽強調，課後班沒有強迫大家都要參加這個活動，他們用心準備，卻換回用過的蠟筆，讓兒子心裡很不是滋味，以後不會想再讓孩子參加了。

貼文一出，留言也是一片怨聲載道，不少人都有收到二手品的經驗，「我女兒收過同學驚喜包裡不要的東西，裡面還有用過的擦布」、「交換禮物通常=清倉垃圾大會」、「一個給小孩開心的節日，拿垃圾當禮物來換，真的很垃圾」、「收過硬掉的黏土」、「機會教育孩子不要像這種人一樣吧」。

▲苦主一一現身 。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有一票網友認為，交換禮物就是一種商業炒作，所以一直以來都沒有、也不想參加，「最討厭交換禮物了，心受過傷的人」、「昨天看某youtuber說，交換禮物就是用自己不要的垃圾，去交換別人不要的垃圾回來，我實在搞不懂為什麼要這樣」、「所以我都不參加，不送禮也不收禮」。

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