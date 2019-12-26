罷韓正妹蛻變成「健美女神」！準備2個月奪IFBB冠軍：沒遇到韓粉霸凌就沒精采人生

▲今年7月因廣德家香蕉煎餅店事件遭韓粉霸凌的蔡姓女正妹。（圖／翻攝蔡姓女正妹臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台中蔡姓正妹在今年7月6日因在高雄市香蕉煎餅店廣德家與韓粉起衝突，從此在網路上慘遭韓粉霸凌圍勦。如今事過境遷，蔡姓正妹不因此事被擊倒，反而在近日職業健美比賽勇奪冠軍，蔡姓正妹也發文說「認真覺得我18歲的人生好精彩」。

高雄知名香蕉煎餅店「廣德家」7月6日發起罷韓換1元煎餅的活動，還反串推出「發大財煎餅」一份賣韓粉1000元，楊姓女韓粉入內消費時驚見這場活動，氣的當場大罵，還與在現場的蔡姓女學生發生言語衝突，離去前更怒吼，「去死吧！」，引發韓粉霸凌、女學生提告等後續。

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▲罷韓女正妹發文透露勇奪健美冠軍。

如今事過境遷，蔡姓女學生日前在臉書發文「認真覺得我18歲的人生好精彩，真的故事人生」，表示7月遇到韓粉事件讓她低潮了一段時間，「但換個角度想想，沒有遇到這些事，我沒有這麼精彩的人生，不會遇到那麼多這麼好的人」。

▲▼罷韓女正妹穿比基尼露出健美身材，勇奪IFBB PRO職業卡冠軍。

蔡姓女學生透露，最後她沒有因為被韓粉霸凌事件打敗，反而在10月底開始準備職業健美賽，只花了2個月準備就拿到人生第一場比賽冠軍，「真的超級感動，辛苦都值得了，覺得人生真的充滿驚喜！」

對此結果許多網友紛紛留言大讚說「妳好棒喔」、「恭喜恭喜」、「練成這樣沒阿婆敢罵妳了」、「你的人生充滿無限可能 加油 別讓那些 障礙阻擋你」、「這是苦練的成果，好健美～才18歲就踏上這條路，以後將成就非凡。祝福妳喔」。