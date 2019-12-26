調查局電眼正妹「美過鄉民女神」！人生勝利組經歷起底　8年前就爆紅

記者葉國吏／綜合報導

調查班56期今天結業，其中有一位正妹堪稱本屆「嬌點」，她就是台大國企系畢業的洪婕庭。外型亮麗的她大有來頭，除了曾是全大運游泳選手外，還在參賽時因太美震攝全場，被封為全大運人氣美少女，在當年還被拿來跟同是台大國企畢業的「國企湄」楊伊湄比較。

▲洪婕庭微電影演出。（圖／翻攝自YouTube／Vibo Chen，下同）

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網路搜尋「洪婕庭」名字可以發現，其實她早在2012年就曾參與手機微電影拍攝，影片中的她留有一頭秀髮，深邃電眼、清秀五官，搭配稚氣的聲音，吸引許多人目光。

洪婕庭在2011年曾參加全國大學運動會「蛙泳」項目，她出場時美麗出眾吸引大家目光，甚至還被拿來跟前主播、同樣是台大國企系畢業的楊伊湄比較，被說是「昔有國企湄、今有國企婕」，在當年還被說是「台大新版13妹」。

根據聯合報報導，洪婕庭父親也大有來頭，她爸爸是調查局國內安全調查處副處長洪慶裕，掌管總統大選期間選舉安全情勢分析等機密，去年九合一大選時，洪慶裕是國內安全調查處情「情整中心」主任，負責督導假訊息蒐報，是國安高層相當倚重的情報幕僚。

▼楊伊湄曾被網友封為「鄉民女神」。（圖／取自楊伊湄臉書）

