彰化藍綠隔空交戰！柯呈枋：被栽贓抹黑　陳秀寶：莫名指控

▲柯呈枋召開記者會呼籲民眾勇於檢舉賄選。（圖／立委柯呈枋競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第一選區藍營立委柯呈枋，因為連日來橫遭各種抹黑，支持的選民更擔心對手，趁機收買人頭，穿上他的團隊制服去買票栽贓，柯總部不再姑息，上午難得召開記者會對外說明一切，希望所有鄉親勇於檢舉，還給國家一個乾淨的選舉環境；對手陳秀寶競辦則表示，請柯不要過度想像的編故事來莫名指控、影射。

▲民進黨立委候選人陳秀寶說柯呈枋是在編故事。（圖／立委柯呈枋競辦提供）

柯呈枋說，這次選舉以來，服務處屢屢接獲民眾投訴，說接到自稱民調的電話，實際卻是說他的壞話，也有不少民眾親自跑來說，哪裡的看板、旗幟又被人破壞了，現在，搞不好穿上總部的背心去賄選，希望民眾踴躍檢舉，檢調單位也要追查。

▲柯呈枋召開記者會呼籲民眾勇於檢舉賄選。（圖／立委柯呈枋競辦提供）

柯呈枋並出示一張2005年1月21日他在法務部科長任內，獲當時的部長陳定南頒發年度績優人員獎的照片。柯呈枋說，陳定南耿介正直的印象深植人心，對他的啟發良多，他也一直以陳定南為榜樣；自己出身普通家庭，一年前還沒當立委，就是個公務員，以他這樣的條件，相信所有人都不會相信他有能力去從事對手所稱的任何一種奧步。

對柯呈枋今日指控，陳秀寶表示，她從政以來一直堅持乾淨選舉，這次立委選舉也從未做過任何負面攻擊，不明白柯呈枋為何要往她身上抹泥巴，甚至是要牽連其他人，「這次柯委員面對的對手是陳秀寶。」

同時，陳秀寶也表示，請柯呈枋不要過度想像的編故事來莫名指控、影射，也再次呼籲，任何人或任何勢力都不應該透過不當手段介入選舉、影響選情，請所有候選人一起打一場乾淨的選舉、展現台灣進步的民主素養，不要恣意抹黑，甚至是透過檢調向對手施加壓力，這不是一場「君子之爭」該有的行為。

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