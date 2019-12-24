孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

▲斷腿爸撐拐杖養一家三口，女孩暖助「能給予的不多，願你飽餐一頓」。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

一名鄭姓女子日前在臉書分享一則溫馨故事，高雄一名身障阿伯因為妻子腰椎骨刺無法工作、兒子頭部受傷造成耳聾、癲癇，他只能一肩扛起全家三口的生計，每天撐著拐杖到處勸募、假日則打工養家。原PO聽聞阿伯的故事後相當佩服，決定盡量幫助對方、讓對方能飽餐一頓，溫暖也讓網友們十分感動。

原PO在爆廢公社表示，阿伯本身有肢體殘障，老婆患有腰椎骨刺無法工作，兒子因為頭部受傷患有耳聾、癲癇，儘管父子2人都有領補助，但金額不多生活相當困苦，所以阿伯每天都會撐著拐杖到各地勸募，假日則麻煩鄰居順路載到市場打工，努力賺錢給予家人更好的生活。

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原PO從一名回收阿姨口中知道阿伯的故事後，22日特別準備了2個2個餐盒、2杯飲料關心阿伯，「整個說話的過程，阿伯一直都是笑笑的，也沒有什麼抱怨字眼，可能也接受了，但是很令人佩服」，因此她決定每周末都給阿伯送待用餐盒，希望阿伯能飽餐一頓，有更多體力照顧家人。「自己能做的不算多，但是我願意持續關心每個小角落，因為再小的溫暖，也都值得被傳遞。」

▲網友回應非常熱烈。（圖／翻攝自爆廢公社）

文章分享後立刻引起網友熱議，有人說「感恩有您，這社會多了很多溫暖」、「我也常這樣，有遇到我會直接買食物，讓他們可以飽餐一頓」、「阿伯雖然是艱苦人，日子難過卻不怨天尤人，靠自己的方式掙錢養家，精神很值得讚許」、「好人好事讓世界更美麗，謝謝妳。」原PO後來在下方留言透露，阿伯周末經常會出現在新崛江商圈的速食店附近，「有機會來就可以遇到北北（阿伯）囉。」