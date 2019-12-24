　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼孩耳聾癲癇…斷腿爸拄拐杖扛3口家計。（圖／網友授權使用）

▲斷腿爸撐拐杖養一家三口，女孩暖助「能給予的不多，願你飽餐一頓」。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

一名鄭姓女子日前在臉書分享一則溫馨故事，高雄一名身障阿伯因為妻子腰椎骨刺無法工作、兒子頭部受傷造成耳聾、癲癇，他只能一肩扛起全家三口的生計，每天撐著拐杖到處勸募、假日則打工養家。原PO聽聞阿伯的故事後相當佩服，決定盡量幫助對方、讓對方能飽餐一頓，溫暖也讓網友們十分感動。

原PO在爆廢公社表示，阿伯本身有肢體殘障，老婆患有腰椎骨刺無法工作，兒子因為頭部受傷患有耳聾、癲癇，儘管父子2人都有領補助，但金額不多生活相當困苦，所以阿伯每天都會撐著拐杖到各地勸募，假日則麻煩鄰居順路載到市場打工，努力賺錢給予家人更好的生活。

請繼續往下閱讀...

原PO從一名回收阿姨口中知道阿伯的故事後，22日特別準備了2個2個餐盒、2杯飲料關心阿伯，「整個說話的過程，阿伯一直都是笑笑的，也沒有什麼抱怨字眼，可能也接受了，但是很令人佩服」，因此她決定每周末都給阿伯送待用餐盒，希望阿伯能飽餐一頓，有更多體力照顧家人。「自己能做的不算多，但是我願意持續關心每個小角落，因為再小的溫暖，也都值得被傳遞。」

▲▼孩耳聾癲癇…斷腿爸拄拐杖扛3口家計。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友回應非常熱烈。（圖／翻攝自爆廢公社）

文章分享後立刻引起網友熱議，有人說「感恩有您，這社會多了很多溫暖」、「我也常這樣，有遇到我會直接買食物，讓他們可以飽餐一頓」、「阿伯雖然是艱苦人，日子難過卻不怨天尤人，靠自己的方式掙錢養家，精神很值得讚許」、「好人好事讓世界更美麗，謝謝妳。」原PO後來在下方留言透露，阿伯周末經常會出現在新崛江商圈的速食店附近，「有機會來就可以遇到北北（阿伯）囉。」

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

大都會計程車公益出擊　石虎彩繪車隊現身市區

影／今年氣溫平均24.55度恐創新高　鄭明典「冬天快不見了！」氣象局暖年榜出爐

航管系論文寫美甲錯了？海大海運院長：是適當的研究範圍

美照刷爆臉書！跟著巨人鉛筆、色筆網美牆自拍解鎖網美人生成就　桃園必去新打卡景點

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

大都會計程車公益出擊　石虎彩繪車隊現身市區

影／今年氣溫平均24.55度恐創新高　鄭明典「冬天快不見了！」氣象局暖年榜出爐

航管系論文寫美甲錯了？海大海運院長：是適當的研究範圍

美照刷爆臉書！跟著巨人鉛筆、色筆網美牆自拍解鎖網美人生成就　桃園必去新打卡景點

機台突發出異常聲！台南工人遭油壓機活生生「斬頭」身亡　業者被勒令停工

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

蕭敬騰搶唱《說好不哭》！　周杰倫衝阿信IG留言「關他麥克風」：是不是瘋了

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

《蒙面》出現天籟空靈嗓音！身分曝光…是「台灣小天后」

流感進入流行期！估春節達高峰...疫情走勢得看「三方向」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

炎亞綸平安夜公開道歉！　機場爆推擠撞倒路人…「我真的很差勁」

森永全日本緊急召回！128萬杯「巧克力聖代冰淇淋」　驚混入金屬片

抱女嬰也遭抹黑...韓國瑜嘆：還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

今年均溫恐創新高　鄭明典：冬天快不見了

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

兒耳聾又癲癇　斷腿爸撐拐杖養家

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

氣炸湯圓超好吃！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼

高鐵票根別丟！幸運兒可獲無限搭乘年票

贏免費飲料狂加料　店員驚：沒做過這麼貴的

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

更多熱門

相關新聞

台南部落客辦桌送暖12家弱勢團體

台南部落客辦桌送暖12家弱勢團體

台南4位人氣部落客選擇發揮自己的影響力，號召地方廠商舉辦美食公益辦桌，送愛給這些長期缺乏資源的小型弱勢公益團體，同時也開放民眾報名買餐券一起吃桌，讓大家有機會親上第一線送溫情。活動舉辦至今已第3年，無私的行動也吸引藝人小鐘及隋棠的關注，主動幫忙宣傳與支持。

年邁爺獨養兩孫女屋破大洞無力修

年邁爺獨養兩孫女屋破大洞無力修

10人一餐僅花2百！12歲長女暴瘦

10人一餐僅花2百！12歲長女暴瘦

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

快排到便當卻突要移車！她懊惱重排　結局暖炸

快排到便當卻突要移車！她懊惱重排　結局暖炸

關鍵字：

愛心雲暖新聞新堀江

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

嫩尪酒駕撞傷人！女星：老公的錯就是我的錯

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

等紅燈遭撞成鐵餅！女騎士飛10m重摔

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面