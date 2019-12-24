泡麵封面藏企鵝！女大生看到出神驚呼「真的有」　網笑：他白天還打網球

▲泡麵包裝上藏有企鵝？（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

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台灣人愛吃泡麵，料理方便、價格實惠，不管是當宵夜解饞，或是月底省錢，都是首選良伴。最近就有網友提出趣味發現，原來從小吃到大的國民泡麵中，居然隱藏著一般人從沒注意到的「小細節」，包裝上居然藏著一隻企鵝。

女大學生23日在Dcard貼文，分享「肉燥麵包裝的秘密」，原來中午時段她拿出一碗泡麵打算充飢，結果室友突然開口，「你知道上面有隻企鵝嗎？」她聞言只覺得莫名，沒想到盯著外包裝看了看、瞧了瞧，越看是越不對勁，心中浮現的聲音從「蛤？企鵝？」演變成驚訝，再到最後驚呼包裝上面真的有一隻企鵝！

神同步的企鵝照片貼出後，不少人怎麼看都找不到相似之處，「重複看超多次還找不到在哪裡」、「到底哪裡像企鵝啦」。

▲原來要旋轉90度才能發現。（圖／翻攝Dcard）

「大家不要生氣，支援一張左轉90度的圖！」隨後女大生更新文章，只要將包裝封面煮麵的人的頭往左旋轉90度，就能看出隱藏的企鵝。解答一出，不少網友笑歪，「笑了XDDD吃20年沒發現過」、「真的有欸哈哈哈，我狂笑，對不起我笑點超低。」

此外，這篇文章也讓不少人想起了近日網路上廣為流傳「最早的斜槓青年」笑話。懷舊達人張哲生日前貼文，搞笑表示他有個小學同學在大學教網球，「他曾告訴我，白天打網球只是他的興趣」，因為他真正賺錢謀生的事業是在夜市擺攤賣擔仔麵，「以前我心存懷疑，但今天在便利商店看到這個，我信了！」

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