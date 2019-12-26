聖誕節陪選民過…張宏陸走訪4里！林國春合體朱立倫　組耶誕車隊趴趴走

▲張宏陸聖誕節走訪4個里。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

在迎來2020大選前，各候選人先度過了一個溫馨拜票路線的聖誕節。民進黨張宏陸走訪了民安、民權、朝陽、滿翠共四個里，和里長、里民共度佳節，「感謝里民們熱情又溫暖的招呼。」國民黨林國春則是跟前新北市長朱立倫組成聖誕腳踏車隊，勤跑2間宮廟，並回到新埔後援會，最後還在板橋車站開直播玩快閃。

新北市立委第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸24號前往百壽、介壽、文翠3里，帶著他的聖誕團隊，走遍每條巷弄。25號更一步一腳印的走了民安、民權、朝陽、滿翠4個里。雖然聖誕節還是忙著拜票，但張宏陸相當開心，「感謝里民們熱情又溫暖的招呼，即使在樓上也探頭出來，就是為了幫宏陸加油打氣。」

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▲林國春聖誕車隊合體朱立倫。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

林國春則在24號晚上感性發文，說從清晨6點公園掃街、路口拜票到晚上持續走遍大街小巷，「在這個充滿感恩與歡樂的夜晚，國春要謝謝這些日子以來，陪伴我一起向前的團隊、朋友與家人」，並祝網友們聖誕快樂，「聖誕襪裝的不是今年的願望，是對明年的盼望。」

而聖誕節當天，林國春和前市長朱立倫、前立委林鴻池組成聖誕車隊，「朱市長一大早跟柯志恩委員在溪崑騎腳踏車參拜當地5個廟宇後，緊接著又趕到平安總部與國春相會接力繞行鎮發宮、慈后宮，最後抵達新埔後援會。」並說，倒數17天，林國春都會在板橋西區，到處騎腳踏車跟民眾問好。晚上林國春則是到板橋車站「聖誕歡樂快閃」，和民眾歡度聖誕節。

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