大選模擬投票今20:20上線　大專生、中學生憑學生證就可投「總統、政黨票」

▲學生團體舉辦「2020大專生暨中學生模擬投票」，將於26日晚間20時20分至29日晚間20時20分開放學生持個人學生證投票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣學生聯合會等學生團體舉辦「2020大專生暨中學生模擬投票」，投票將在今（26日）晚上20時20分開放投票。台學聯指出，只要持有學生證，大專生、中學生就能在台學聯、台少盟臉書粉專聊天室投下總統候選人與政黨票，投票將在29日晚間20時20分截止，30日也將由網紅視網膜解說開票。

台學聯理事長陳佑維指出，為了這次的模擬投票，特別提出青年參政、主權議題、婚姻平權、傳媒改良、能源永續、少子女化、高教政策、居住正義、勞權提升以及反送中運動等10大議題給總統候選人，希望他們能表達自己的立場，讓青年選民能更了解自己所面對的選擇。

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▲陳佑維期待，透過這次的模擬投票，能示出青年世代所嚮往的價值和選擇。（圖／記者崔至雲攝）



陳佑維說，我們處在時代關鍵的抉擇點，在台灣民主化30餘年的今日，要將國家未來的藍圖，交予滿懷熱忱與希望的下一代，然而，青年學子在當今的社會，仍處處遭遇沒有對等的公民參與及參政權利、教育資源不均、性別差別待遇、勞動權益受損等集體發展困境，有些青年有難以安身立命或生養下一代的憂慮。

陳佑維期待，透過這次的模擬投票，能示出青年世代所嚮往的價值和選擇，向社會宣告青年理想中的未來四年台灣發展的藍圖，並能影響未來執政者對於國家政策的抉擇與方向。

▲2020全國大專生暨中學生模擬投票對話框。（圖／記者崔至雲翻攝）

台灣青年民主協會祕書長張育萌說，再過15天就是總統大選，但從1990年來，年輕人投票普遍低迷，20歲至35歲青年投票率僅有5至6成，相較於中壯年公民，因為戶籍及居住地重疊度高，讓65歲選民投票率高達8成以上。

張育萌表示，為了讓青年也有政治表意的權利，特別舉辦線上模擬投票，讓大專院校及高中職學生，在不平等的選制限制下，仍能嘗試突破，讓候選人看見青年的建議與能量，正面回應青年的不同聲音。





▲葉大華說，期望這次的模擬投票，能讓尚未有投票權的學生，勇於表達自己的意見。（圖／記者崔至雲攝）

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華也說，台少盟向來致力於18歲公民權的推動，並透過形式來讓青少年表達自己的意見，她以德國為例，德國均在選舉前9天舉行未滿18歲孩童及青少年的模擬選舉，鼓勵讓政治進入校園，盡早培養青少年公民參與能力，期望這次台學聯所舉辦的模擬投票，也能讓尚未有投票權的學生，勇於表達自己的意見。

架設模擬投票單位、讓狂人飛執行長洪璿岳也說，這次透過BOTBONNIE系統，來協助台學聯打造對話式的投票，目的就是降低學生表態的門檻，找出隱藏在背後的聲音，希望透過這次的投票，能讓每個人無拘無束的表態，並傳承公民參與的熱誠。

