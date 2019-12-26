太陽被咬一口！「日偏食」26日登場　陸天文學家狂讚：2019最後一場奇景

▲大陸網友把自己所看見的「日偏食」拍了下來。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

台北市天文館先前表示，自今（26）日中午12時33分開始，台灣各地都可陸續看見日偏食奇景。大陸天文學家也指出，中國全境今日都能夠觀測到日偏食景象，且越往南的地方，月亮遮住太陽直徑的比例就越大，「這將會是2019年最後一次的天文奇觀！」

▼不同地區所看到的「日偏食」也會有所差異。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

據《新華社》報導，當太陽、月球和地球排成一條直線，月球位於兩者之間時就會發生日食天象。日食（亦寫做日蝕）又分全食、環食和偏食，如果當天月球距離地球較遠，而太陽距離地球較近，月球的「視圓面」較小而不能全部遮掩太陽，就會發生日環食；日環食發生時，天空中的太陽變成了一個圓環，金光閃閃猶如「金戒指」。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成表示，此次日環食將於北京時間26日10時29分50秒開始，至16時05分43秒終止，歷經5個多小時。環食帶從中東地區開始，經印度南端、斯里蘭卡，進入東南亞的印尼、新加坡、馬來西亞等國，最後結束於西太平洋上。

不過大陸地區今日只能見到日偏食，天文專家表示，雖然不及日全食和日環食般壯觀，但偏食也很精采精彩，因為太陽缺了一個角，就好像真的被傳說中的天狗咬掉一口呢！不過他也提醒，觀察日食的時候，不可用肉眼或是配戴一般太陽眼鏡直視太陽，否則會對眼睛造成傷害；倘若使用日食專用眼鏡觀賞，時間必須拿捏，切勿觀看過久。

許多大陸網友看到得知天文奇觀後紛紛留言說，「看了一眼太陽差點兒瞎了」、「日全食感覺比較酷！」、「我們這兒陰天，哪看得到啊」、「時間到了，但我還是沒看見啊」、「重慶人表示太陽又大又圓」、「南京下雨耶」、「我還是看電視就好了」、「難得的畫面，看得我好激動啊」。

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