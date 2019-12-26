　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

太陽被咬一口！「日偏食」26日登場　陸天文學家狂讚：2019最後一場奇景

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「日偏食」26日登場　陸天文家嗨翻。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友把自己所看見的「日偏食」拍了下來。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

台北市天文館先前表示，自今（26）日中午12時33分開始，台灣各地都可陸續看見日偏食奇景。大陸天文學家也指出，中國全境今日都能夠觀測到日偏食景象，且越往南的地方，月亮遮住太陽直徑的比例就越大，「這將會是2019年最後一次的天文奇觀！」

▼不同地區所看到的「日偏食」也會有所差異。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼「日偏食」26日登場　陸天文家嗨翻。（圖／翻攝自看看新聞）

據《新華社》報導，當太陽、月球和地球排成一條直線，月球位於兩者之間時就會發生日食天象。日食（亦寫做日蝕）又分全食、環食和偏食，如果當天月球距離地球較遠，而太陽距離地球較近，月球的「視圓面」較小而不能全部遮掩太陽，就會發生日環食；日環食發生時，天空中的太陽變成了一個圓環，金光閃閃猶如「金戒指」。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成表示，此次日環食將於北京時間26日10時29分50秒開始，至16時05分43秒終止，歷經5個多小時。環食帶從中東地區開始，經印度南端、斯里蘭卡，進入東南亞的印尼、新加坡、馬來西亞等國，最後結束於西太平洋上。

▲▼「日偏食」26日登場　陸天文家嗨翻。（圖／翻攝自看看新聞）

不過大陸地區今日只能見到日偏食，天文專家表示，雖然不及日全食和日環食般壯觀，但偏食也很精采精彩，因為太陽缺了一個角，就好像真的被傳說中的天狗咬掉一口呢！不過他也提醒，觀察日食的時候，不可用肉眼或是配戴一般太陽眼鏡直視太陽，否則會對眼睛造成傷害；倘若使用日食專用眼鏡觀賞，時間必須拿捏，切勿觀看過久。

許多大陸網友看到得知天文奇觀後紛紛留言說，「看了一眼太陽差點兒瞎了」、「日全食感覺比較酷！」、「我們這兒陰天，哪看得到啊」、「時間到了，但我還是沒看見啊」、「重慶人表示太陽又大又圓」、「南京下雨耶」、「我還是看電視就好了」、「難得的畫面，看得我好激動啊」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
雄三飛彈誤射致1死3傷　3官兵都被判刑...確定要坐牢
北市文山區驚傳槍擊！男子遭槍手連開四槍命危送醫
楊冪撐爆中空白T「水滴胸型」全看光！33歲「無P正面照」曝光
棄鴻海高薪轉戰調查局！台大電眼妹低調求學　爸「超硬背景」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／演講長壽秘訣！保健品公司51歲老闆「台上當場猝死」…主持人嚇壞

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

中美貿易磋商新進展　雙方正在「履行法律、翻譯」等程序

岳母過生日拿不出3000元　他遭悍妻暴踢下體打到見血：我要離婚！

太陽被咬一口！「日偏食」26日登場　陸天文學家狂讚：2019最後一場奇景

林鄭月娥PO文斥「自私暴徒平安夜破壞」：會令違法者面對應得的後果

江蘇色狼假冒汗蒸館員工　藉口蓋被偷摸女客胸部

一家六口葬身火海！「全家精英」身價不菲…網曝陰謀論：太多詭異巧合

華聞快遞／台籍教師「登陸」教學安家：從簡繁體轉換開始

30樓直墜8樓！男坐電梯「門一開進去即踩空」...徒手抓鋼索保命

31歲兒意外斃命…62歲母「做試管」成功誕下男嬰：生活才有意義！網罵翻了

平安夜夫妻鬧離婚！　他氣到在法院外持刀砍下妻子人頭

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

兒子寄救命藥給母親「人病逝藥還沒到」！

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

遭公司無故解雇…他買彩券解氣中4千萬樂歪

李小龍女兒告真功夫　索賠9.2億元

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

31歲兒意外斃命…62歲母做試管成功誕下男嬰

女孩求復合遭拒拿刀割腕…前任冷眼看她倒血泊垂死

老翁為救雞墜井　不到24小時就煮了

忘帶便當盒！他用「數學」神解決

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

12歲兒8萬儲值遊戲！父母崩潰求退款

平安夜鬧離婚　法院外砍下妻人頭

更多熱門

相關新聞

天狗食日登場！今午開始「初虧」

天狗食日登場！今午開始「初虧」

天文迷注意！今年最後一場「天狗食日」日偏食將於今（26）日中午後登場，中央氣象局指出，屆時全台各地均可見日食現象，半個太陽將被月球遮蔽。臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」指出，下午2時14分是本次日食最大的「食甚」，墾丁最南端可以看到遮蔽達40％的太陽。

日偏食12/26中午登場！39%太陽被吃掉

日偏食12/26中午登場！39%太陽被吃掉

26日全台可見日偏食　各縣市時間表出爐

26日全台可見日偏食　各縣市時間表出爐

又見天狗食日！日環食如著火車輪

又見天狗食日！日環食如著火車輪

肉眼可見！雙子座流星雨今晚大爆發

肉眼可見！雙子座流星雨今晚大爆發

關鍵字：

日偏食天文學家天狗食日日環蝕

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面